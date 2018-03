Kapitalanlagen in ukrainische Landwirtschaft um 10 % gestiegen

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Ausländische Investoren investieren stärker in den Agrarsektor der Ukraine. Von Januar bis März beliefen sich die Kapitalanlagen in die Landwirtschaft auf 2,5 Milliarden UAH, 10 % mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Traditionell sind die attraktivsten Sektoren für Investoren die Nahrungsmittelindustrie, die Bioenergie sowie der Pflanzenbau; wichtige Investoren kommen dabei aus ganz Europa. Der Erste Stellvertretende Premierminister Serhij Arbusow erwähnte diese Information im Vorfeld der ersten jährlich stattfindenden Konferenz: "ABC: Ukraine & Partners" ("ABC: Ukraine und Partner"), die von der ukrainischen Regierung ins Leben gerufen wurde.

"Zwischen 2000 - als das Investitionsniveau in die Landwirtschaft einen Tiefstand erreicht hatte - und 2012 konnten wir hohe jährliche Wachstumsraten verzeichnen. Die Regierung arbeitet mit Nachdruck daran, ein kontinuierliches Wachstum zu gewährleisten, indem sie transparente Bedingungen für Investoren schafft und die Investitionen in öffentliche und private Partnerschaften ausweitet", erklärte Arbusow.

Der Erste Stellvertretende Premierminister betonte weiter, dass die Nahrungsmittelindustrie, die Bioenergie sowie der Pflanzenbau im Hinblick auf die Attraktivität für Investoren traditionell gut abschnitten:

"Investoren sind an denjenigen Agrarsektoren interessiert, die ein hohes Rentabilitätsniveau, Exportchancen, signifikante Grössenvorteile und bessere Bedingungen im Hinblick auf die Liquidität der Anlagen versprechen", erklärte er weiter.

Serhij Arbusow unterstrich zudem, dass es sich bei den grössten Investoren, die in die Landwirtschaft in der Ukraine investierten, um europäische Länder handle.

Zur Erinnerung: Die erste jährlich stattfindende Wirtschaftskonferenz "ABC: Ukraine & Partners" wird vom 13. bis 14. Juni 2013 im Nationalstadion NSK "Olimpijskyj" in der Hauptstadt des Landes stattfinden. Auf dem Programm der Wirtschafts- und Politiktagung steht unter anderem die Podiumsdiskussion "Investitionen in den Agrarsektor der Ukraine. Gemeinsam die Welt ernähren." ("Investment in agricultural sector of Ukraine. Let's Feed the world together.") Der Erste Stellvertretende Premierminister der Ukraine, Serhij Arbusow, wird an der Diskussion teilnehmen.

Rückfragen & Kontakt:

ABC-Organisationsausschuss Tel.: +38(044)501-32-93-44 E-Mail:

y.derevyanko @ pr-service.com.ua