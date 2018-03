Tierschutz: BZÖ-Spadiut kritisiert inhaltsleere Formulierungen

Wien (OTS) - "Die Republik Österreich bekennt sich zum Tierschutz." -so schlicht soll künftig der Tierschutz in der Verfassung verankert werden, kritisierte BZÖ-Tierschutzsprecher Abg. Dr. Wolfgang Spadiut im Zuge der heutigen Debatte im Nationalrat die Art und Weise, wie die Regierung gemeinsam mit der FPÖ den Tierschutz in den Verfassungsrang gehoben hat. "Dafür habe die FPÖ dieser rot-schwarzen Regierung auch noch die Verfassungskrücke gemacht", so Spadiut und weiter "Kollege Fichtenbauer mag ein guter Jurist und Verfassungsexperte sein, mit dem Tierschutz hat er augenscheinlich wenig zu tun, sonst hätte er diesem Entwurf nicht zugestimmt".

Der Tierschutz gehöre zwar in die Verfassung, allerdings nicht um jeden Preis, kritisierte Spadiut die inhaltsleere Formulierung. Überhaupt, so Spadiut weiter, werde der Tierschutz im Vergleich zum Umweltschutz durch die Änderung abgewertet. "Die Definition von Tierschutz als Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere wurde in die Erläuterungen ohne Rechtskraft verschoben." Heftig kritisierte Spadiut auch den ÖVP-Abgeordneten Gerstl wegen seiner Äußerung im Ausschuss: "Der Tierschutz darf nicht dazu führen, dass tierische Lebensmittel in Österreich nicht mehr produziert werden dürfen."

"Dieser Antrag beruhigt möglicherweise die Bevölkerung, schützt aber die Tiere nicht und ist daher in dieser Form abzulehnen", so Spadiut abschließend.

