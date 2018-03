WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Wer nur noch bremst, verliert - von Hans-Jörg Pressberger

Steigende Übernahmeaktivität stimmt positiv - nur leider nicht für Europa

Wien (OTS) - Dass die Wirtschaft schwächelt, weiß man nicht erst seit gestern, als die Weltbank ihre Prognose für das globale Wachstum nach unten korrigiert hat. Gleichzeitig aber indizieren die Aktienmärkte, auch wenn sie aktuell gerade konsolidieren, durchaus Positives. Viele Unternehmen notieren rund um ihr Allzeithoch.

Hoffnung keimt jetzt auch von anderer Seite auf: Die Unternehmen wagen sich endlich wieder aus der Deckung. Beinahe täglich werden größere Übernahmen gemeldet - allein diese Woche mehrere Milliardendeals, vom Bietergefecht um Sprint Nextel bis zur Übernahme des Reifenherstellers Cooper Tire (siehe Seite 17). Gleichzeitig sind selbst Börsegänge wieder ein Thema - alles noch im kleinen Rahmen, aber immerhin.

Vor allem die Übernahmen stimmen zuversichtlich. Niemand riskiert einen Milliardendeal, wenn er keinerlei Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung hegt. Und niemand kauft eine börsenotierte Firma, wenn er deren Kurse für überzogen hält. Das freut die Börsianer. Übernahmen und Neuzugänge sind so etwas wie das Salz in deren Suppe. Das zeigte zuletzt etwa der Telekom-Sektor, in den im Zuge der Offerte für Sprint Nextel - aber auch weiterer Deals bzw. Gerüchte über solche - börsetechnisch plötzlich wieder Leben gekommen ist. Eine Detailanalyse der jüngsten Geldflüsse stimmt aus europäischer Sicht aber auch nachdenklich. Denn europäische Firmen spielen bei Mergers & Acquisitions (M&A) nur eine Nebenrolle - und zwar auf beiden Seiten, sowohl als Käufer als auch als Ziel von Übernahmen.

Das wiederum sowohl bei der Anzahl der Deals als auch bei deren Volumen. Die meisten Käufer stammen aus Nordamerika, die meisten Targets ebenfalls. Auch daran zeigt sich, dass die USA konjunkturell bereits besser dastehen und in Sachen Krisenbewältigung Europa mindestens einen Schritt voraus sind. Das gilt für Unternehmer, aber auch für Politiker und finanzierende Banker. Wer zu viel bremst, wird überholt.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at