Nationalrat - Kräuter: Tierschutz als Staatszielbestimmung wichtige Errungenschaft

Wird sich auch als Volksanwalt für Tierschutz einsetzen

Wien (OTS/SK) - Der Tierschutz wird in der heutigen Nationalratssitzung als Staatszielbestimmung in der Verfassung verankert. Für SPÖ-Abgeordneten Günter Kräuter ist das eine wichtige Errungenschaft: "Im Tierschutz wird ein neues Kapitel aufgeschlagen." Mit der Verfassungsbestimmung alleine sei es aber nicht getan. "Papier ist geduldig. Beim Tierschutz kommt es auch auf die einfache Bundesgesetzgebung, Landesgesetze, auf die Exekutive und die Kontrolle an", erklärte Kräuter am Donnerstag im Nationalrat. In seinem künftigen Wirkungsbereich als Volksanwalt werde er das Thema weiter verfolgen. ****

Von der Volksanwaltschaft seien bereits bisher wichtige Impulse für den Tierschutz gekommen: Das Verbot von Wildtieren im Zirkus, die Stärkung der Tierschutz-Obmudsleute oder die Kastenstandproblematik nannte Kräuter als Beispiele. "Beim vorzeitigen Verbot der Käfighaltung von Hühnern spielte die ORF-Sendung 'Bürgeranwalt' eine wichtige Rolle", wies der SPÖ-Abgeordnete auf die Tierschutz-Tradition der Volksanwaltschaft hin. (Schluss) mo/em

