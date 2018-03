Wittmann zu Staatszielbestimmungen: "Die Verfassung ist kein Lesebuch"

Staatsziel Tierschutz wird in der Verfassung verankert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann bekräftigte in seiner Rede in der Nationalratssitzung heute, Donnerstag, dass mit dem Antrag 2316/A zum Bundesverfassungsgesetz ein "uneingeschränktes Bekenntnis zum Tierschutz als Staatsziel" festgeschrieben wird. Mit dieser Vorlage wird nach jahrelangen Verhandlungen endlich das Staatsziel Tierschutz in der Verfassung verankert. Neben diesem neuen Staatsziel werden auch weitere Ziele wie die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, der Umweltschutz oder die Wasserversorgung als Teil der Daseinsvorsorge verfassungsrechtlich abgesichert. ****

Zuvor hatte die grüne Abgeordnete Brunner eine angebliche Hierarchisierung von Staatszielbestimmungen beklagt. Dies nahm Wittmann zum Anlass, um über den Unterschied zwischen Verfassung und einfachen Gesetzen aufzuklären: "Eine Staatszielbestimmung ist etwas anderes als eine einfache gesetzliche Umsetzung von verschiedenen Regelungen, die man dann im Detail treffen kann. Es kommt nicht zu einer Überordnung oder Unterordnung von Staatszielbestimmungen - das gibt es in unserer Verfassung nicht. Die Staatszielbestimmungen stehen gleichberechtigt nebeneinander und jedes Gesetz ist diesen Staatszielbestimmungen unterworfen."

Sollten diese in Widerspruch geraten, habe der Verfassungsgerichtshof die Aufgabe, eine einfache gesetzliche Bestimmung nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen zu bewerten. Es mache daher keinen Sinn, wenn die Opposition eine angebliche Über- oder Unterordnung zwischen den Staatszielen Forschung, Tierschutz, nachhaltige Landwirtschaft und anderen anprangere.

Wittmann unterstützt den Antrag zum Bundesverfassungsgesetz und fasste zusammen: "Für uns heißt das: Es gibt ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Tierschutz und der steht parallel zu anderen Bereichen, wie z.B. Forschung oder Nachhaltigkeit. Die Verfassung ist kein Lesebuch. Die Verfassung hat Grundsätze zu formulieren und das tut sie auch", stellte Wittmann klar. (Schluss) kg/mo

