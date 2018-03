Königsberger-Ludwig/Huainigg: Inklusive Pädagogik soll fester Bestandteil in der Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer werden

Entschließungsantrag sorgt dafür, dass Curricula die UN-Konvention berücksichtigen

Wien (OTS/SK) - Die beiden Bereichssprecher für Menschen mit Behinderung, Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Franz-Joseph Huainigg (ÖVP) haben am Dienstag im Nationalrat einen gemeinsamen Entschließungsantrag eingebracht, demzufolge Wissenschaftsminister Töchterle sicherstellen soll, dass inklusive Pädagogik in allen universitären Lehramtsstudien entsprechend angeboten wird. "Mit diesem Entschließungsantrag haben wir auf Anregungen von namhaften Inklusionsexperten wie Universitätsprofessor Gottfried Biewer reagiert." ****

Inklusion solle ein fester Bestandteil aller universitären Lehramtsstudien werden, schon bei der Curriculaerstellung an den Universitäten muss das berücksichtigt werden und darauf sollte auch der Wissenschaftsminister in den Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten schauen, betonten Königsberger-Ludwig und Huainigg am Rande der Nationalratssitzung.

Universitäten sind angehalten, in ihrem Curriculum die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in ausreichendem Ausmaß zu berücksichtigen. "Österreich hat sich zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet, das setzt voraus, dass alle Lehrerinnen und Lehrer an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten Grundkompetenzen vermittelt bekommen, die sie zur Gestaltung eines inklusiven Unterrichts benötigen. Dieser Grundsatz ist im Rahmengesetz zur PädagogInnenbildung Neu fest verankert, der Entschließungsantrag sorgt dafür, dass Inklusionspädagogik auch an Universitäten einen entsprechenden Stellenwert bekommt", erklärten Königsberger-Ludwig und Huainigg. (Schluss) mo/ph

