VP-Ulm: Klares Nein zu verkehrspolitischem Unsinn der SPÖ Alsergrund

Wien (OTS) - "Ein klares Nein zu den Plänen der SPÖ Alsergrund am Treppelweg der Rossauer Lände die Radwegbenützungspflicht aufzuheben. Das ist verkehrspolitischer Unsinn", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Alsergrund, Gemeinderat Wolfgang Ulm zu den heutigen Aussagen von SPÖ-Gemeinderat Siegi Lindenmayr in der Tageszeitung "Kurier".

"Ziel muss es sein den Fahrradverkehr vom Fußgehervekehr am Treppelweg zu trennen und somit für mehr Sicherheit zu sorgen. Beim SPÖ-Vorschlag würden Radfahrer auf der Fahrbahn der Rossauer Lände in einen Konflikt mit den Autofahrern geraten, ohne dass damit die Sicherheit für Fußgänger am Treppelweg erhöht würde", so Ulm weiter.

"Es ist erschreckend, dass mittlerweile die SPÖ die obskuren verkehrspolitischen Pläne der Grünen übernimmt und derartige Projekte offensiv vorantreibt. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die sicherstellt, dass Fußgänger und Radfahrer als die schwächsten Verkehrsteilnehmer stärker geschützt werden. Und wir brauchen keine Politik, die ohne mehr Sicherheit zu schaffen, lediglich aus parteipolitischen Gründen Autofahrer provoziert", so Ulm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at