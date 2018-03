Staatssekretär Ostermayer: Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit gut im Zeitplan

Anpassungen an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit im Parlament beschlossen

Wien (OTS) - "Als wir vor mehr als zwei Jahren mit dem Großprojekt einer Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit begonnen haben, gab es noch viele skeptische Stimmen, die an ein Scheitern glaubten. Heute darf ich allen für die ausgezeichnete Kooperation auf dem gemeinsamen Reformweg danken. Mir war es dabei besonders wichtig, dass die notwendigen Gesetze einstimmig beschlossen werden. Es freut mich, dass wir diesen breiten Konsens tatsächlich herstellen konnten", sagte Staatssekretär Josef Ostermayer heute, Donnerstag, in der Sitzung des Nationalrates. Auf der Tagesordnung standen das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013 und weitere Anpassungen im Zuge der Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Der Staatssekretär erinnerte an die bereits erfolgten Reformschritte:

"Im Vorjahr haben wir das notwendige Verfassungsgesetz einstimmig beschlossen. Dem folgte eine Umsetzung in vielen einzelnen Materiengesetzen. 131 Gesetze davon sind bereits beschlossen, 161 Einzelgesetze wurden im Ministerrat verabschiedet und stehen demnächst auf der Tagesordnung des Parlaments." Auch die Vorarbeiten auf personeller und organisatorischer Ebene seien gut im Zeitplan. Die Übernahmeverfahren für Richterinnen und Richter seien bereits abgeschlossen, Ausschreibungen sind erfolgt und Hearings im Laufen. Die Bestellung des gesamten richterlichen Personals sei für Juli vorgesehen. "Auch beim Bezug des neuen Gerichtsgebäudes ist alles auf Schiene", sagte Ostermayer.

"An der Umsetzung des Großprojektes Verwaltungsgerichtsbarkeit-Neu wird also in allen Bereichen mit Hochdruck gearbeitet, und ich gehe davon aus, dass mit 1. Jänner 2014 wie geplant der operative Betrieb aufgenommen werden kann. Ich danke allen Beteiligten für ihre konstruktive Mitarbeit an dem wohl größten rechtsstaatlichen Projekt dieser Republik. Den Bürgerinnen und Bürgern wird das in Zukunft schnellere, einheitlichere Verfahren bringen, mit einer hohen rechtsstaatlichen Qualität", so der Staatssekretär abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: (01) 531 15 - 202243, 0664/884 947 06

juergen.schwarz @ bka.gv.at