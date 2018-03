ÖAMTC begrüßt eCall-Einführung

Club setzt sich seit Jahren für lebensrettende Sicherheitssysteme ein

Wien (OTS) - "Das ist ein weiterer Meilenstein in punkto Verkehrssicherheit", begrüßt der Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, Bernhard Wiesinger, die heutige Entscheidung der EU-Kommission, den europaweiten Notrufdienst eCall ab 2015 verpflichtend in Neufahrzeuge zu integrieren. Ein automatisierter Notruf ist eine besonders wirksame Möglichkeit, bei einem Unfall rasch Leben zu retten. "Daher hat sich der Club auf internationaler Ebene wiederholt dafür stark gemacht", erklärt Wiesinger. "Zudem bieten wir bereits seit Jahren gemeinsam mit einem Versicherungspartner ein ähnliches Service an".

Aus Sicht des ÖAMTC fehlen jedoch noch eindeutige Regelungen im Bezug auf potenzielle Zusatzdienste, die ebenfalls über ein Bordsystem genutzt werden können. "Im Sinn des Datenschutzes und der Wahlfreiheit des Konsumenten soll jeder Autofahrer selbst entscheiden, an wen welche Fahrzeugdaten übermittelt werden", erläutert Wiesinger.

Wie funktioniert eCall?

Das automatische Notrufsystem eCall funktioniert mit einem Crashsensor oder über einen Notrufknopf. Bei einem Unfall wird der Crashsensor aktiviert und sendet ein Notsignal aus. Gleichzeitig werden wichtige Informationen an die Notrufzentrale übermittelt. So wird beispielsweise über Satellit die genaue Position des Fahrzeugs eruiert und an die alarmierten Rettungskräfte weitergegeben.

