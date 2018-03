Medieneinladung am 15.06.: "Strong Man" Franz Müllner zieht Mini nur mit Muskelkraft durch Graz

Wien/Graz (OTS) - - Der stärkste Mann der Welt als Spendensammler für die Flutopfer in Österreich: Ein Kraftakt für die Hochwasserhilfe

- Große Charity-Aktion mit Franz Müllner am Samstag, 15. Juni 2013, um 10 Uhr in Graz, Südtirolerplatz 9, vor dem VIVOBAREFOOT-Shop

Franz Müllner, laut Guiness-Buch der Rekorde der "stärkste Mann der Welt", hat eine große Hilfsaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Österreich gestartet und zieht nur mit Muskelkraft einen Mini von Kufstein bis zum Wiener Stephansplatz, um Geld für die Hochwasseropfer zu sammeln. Die Leute werden dabei animiert, ihre Spenden direkt in das Mini-Cabrio zu werfen.

Bevor Franz Müllner am 20. Juni in Wien eintreffen wird, macht er am Samstag, 15. Juni 2013, um 10 Uhr in Graz Halt (Südtirolerplatz 9, vor dem VIVOBAREFOOT-Shop). Der "Strong Man" lädt alle Steirerinnen und Steirer ein, seine Aktion "Ein Kraftakt für die Hochwasserhilfe" in Graz zu unterstützen und ihn anzufeuern, wenn er den Mini mit anwesenden Prominenten durch die Grazer Innenstadt ziehen wird.

Bitte unterstützen Sie die Aktion und verbreiten Sie den Termin in Graz schon vorab über Ihr Medium, damit möglichst viele Menschen daran teilnehmen. Franz Müllner wird vor Ort gemeinsam mit Ehrengästen zum Spenden für die Hochwasseropfer aufrufen.

Die Schuhmarke VIBOBAREFOOT, Sponsor von Franz Müllner, beteiligt sich an der Aktion: Vom 15.06.2013, 10 Uhr, bis zum Ende von Franz Müllners Charity-Tour erhalten Hochwasseropfer* und Hilfskräfte der Feuerwehr, Polizei, Rettung, beteiligter Organisationen und des Bundesheeres in den VIVOBAREFOOT-Flagshipstores in Graz und Wien 50% Rabatt auf alle VIVOBAREFOOT-Modelle.

Franz Müllner dankt der britischen Schuhmarke VIVOBAREFOOT (www.vivobarefoot.at), dem ersten Barfußschuh der Welt, und deren Österreich-Vertretern, der Keenbrothers HandelsgmbH mit ihren Geschäftsführern Roger & Roland Kühne sowie der Firma Scherrer Audio Veranstaltungstechnik (www.scherrer-audio.at) in Graz und deren Inhaber Christof Scherrer ganz herzlich für die Unterstützung der Charity-Veranstaltung.

* gegen Nachweis von Gemeinde, Polizei, Feuerwehr oder Versicherung, dass sie vom Hochwasser betroffen sind bzw. einem Meldezettel, der nachweist, dass sie in einem vom Hochwasser getroffenen Gebiet wohnen

Rückfragen & Kontakt:

PRIMA VISTA Media & Consulting GmbH, Office: (01)522 34 23,

Georg Kindel, Tel.: 0664 123 38 00, gk @ prima-vista.cc,

Romana Helcmanovsky, Tel.: 06991 708 78 79, rh @ prima-vista.cc,