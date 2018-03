Kostenlose Online-Krebsenzyklopädie zur Diagnose und Behandlung von Krebs

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - http://www.Oncolex.org ist eine nicht gewinnorientierte Online-Informationsquelle zu Krebs, die Medizinern aktuelle und detaillierte Informationen zur Behandlung von Krebserkrankungen bietet. Da die Website sich ständig unter direkter Mitarbeit anerkannter medizinischer Spezialisten weiterentwickelt, bleibt Oncolex in Bezug auf neuartige Behandlungen und Technologien, die das Gebiet der Krebsdiagnose und -behandlung transformieren, stets auf dem neuesten Stand. Für jeden Krebstyp werden Diagnose, Behandlung und Nachbehandlung anhand von Textbeiträgen, Illustrationen, Animationen, Foto- und Videomaterialien gründlich erläutert. Norweger nutzen Oncolex seit 2006; diese einzigartige Ressource ist jetzt auch in englischer Sprache verfügbar.

Oliver Bogler, Professor für Neurochirurgie am MD Anderson Cancer Center, erklärt:

"MD Anderson ist begeistert von der Zusammenarbeit mit unseren Partnern von der Universitätsklinik Oslo an der Bearbeitung der Inhalte von Oncolex. Wir sind stolz darauf, an diesem wegweisenden Beitrag zu dieser neuen Art von Krebsressource teilzuhaben, und freuen uns über die Möglichkeiten, die sie für die Weiterbildung von Krebsspezialisten aus aller Welt bietet."

Inhalt

Oncolex enthält theoretische und praktische Informationen zur Behandlung unterschiedlicher Krebsformen, darunter Beschreibungen der Vorgehensweise bei der Diagnose, Prognose, Chirurgie sowie der medikamentösen Behandlung und der Strahlentherapie. Es werden alle Krebsarten abgedeckt; dabei werden Verfahren zur Krebsdiagnose sowie zur Bestimmung der Stufe und der möglichen Ausbreitung des Krebsgeschwulsts erläutert. Auch Einzelheiten wie die verwendeten chirurgischen Instrumente und histologische Analysen auf Zellebene werden beschrieben.

Oncolex bietet seinen Besuchern einen vollständigen Kurs, um ihnen die komplexen Details der Krebstherapie zu vermitteln. Videos aus dem Operationssaal liefern Chirurgen mit Krebspatienten sowie Medizinstudenten in der Ausbildung spezielle Einblicke.

Ausserdem stehen benutzerdefinierbare Suchoptionen zur Verfügung, damit die Benutzer Informationen zum Beispiel zu chirurgischen Eingriffen oder zur Strahlentherapie herausfiltern können.

Benutzer

Nur wenige Krankenhäuser und Kliniken verfügen über einen ansässigen Krebsspezialisten. Oncolex dient als leicht zugängliche Ressource für Mediziner, die bei der Behandlung und Informierung ihrer Krebspatienten spezialisierte Informationen benötigen.

Viele Krebspatienten oder ihre Angehörigen und Freunde suchen routinemässig Rat im Internet. Leider bietet das Internet sowohl zutreffende als auch irreführende Informationen. Oncolex wird ständig überarbeitet und geprüft und sorgt so dafür, dass seine Informationen aktuell sind.

Beitragende

Mehr als 100 Krebsspezialisten vom Norwegian Radium Hospital der Universitätsklinik Oslo und dem MD Anderson Cancer Center in Houston haben zu den Inhalten von Oncolex beigetragen. Sie sind angesehene, bekannte Ärzte mit vielen Jahren an Erfahrung in der Krebsbehandlung, Chirurgie, Nachbehandlung von Patienten und der medizinischen Forschung.

http://www.oncolex.org

http://www3.mdanderson.org/streams/FullVideoPlayer.cfm?%78ml=cfg%2FOn

colex

Kontakt: Chefredakteur Havard Danielsen h.e.danielsen@medisin.uio.no Tel +47-2293-5617

