Gebühren - SP-Schicker: Valorisierungsgesetz war FP/VP-Idee

Wien (OTS/SPW-K) - "Wenn Kollege Gudenus wieder versucht mit populistischen Zahlenspielen zu punkten, dann sollte ihm dabei schon bewusst sein, dass der Gratiskindergarten alleine Wiener Familien massiv entlastet. Ein Kind in unserem Gratiskindergarten bringt 2.880 Euro jährliche Ersparnis und der Gratiskindergarten ist dabei nur ein Beispiel", kritisiert der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende, Rudi Schicker, in einer Kurzreplik auf die späte Aussendung von FP-Gudenus.

Und im Zusammenhang mit der heutigen Debatte zur Gebührenanpassung in Wien erinnert Schicker daran, dass unter Schwarz-Blau das Valorisierungsgesetz im Bund eingeführt wurde. "Damit ist die Valorisierung in Wien eine "Muss"-Bestimmung und was die ÖVP in ihren Presseunterlagen heute am Beispiel schwarz-regierte Städte in Österreich einfach als "Indexanpassungen" ausgewiesen hat, ist in Wahrheit genau das und nichts anderes", unterstreicht Schicker abschließend.

