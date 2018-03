Prähauser: Wahlrecht-Novellierung vereinfacht Stimmabgabe für sehbeeinträchtige WählerInnen

Antrag zu §27 soll Vergabe von Vorzugsstimmen neu regeln

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Antrags zum §27 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), der das Wahlrecht novellieren soll, bekräftigte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Stefan Prähäuser in seiner heutigen Rede im Nationalrat den Nutzen der elektronischen Abwicklung von Wahlvorgängen speziell für sehbehinderte Menschen. Diesen wird die Vergabe von Vorzugsstimmen im Bundeswahlkreis und im Landeswahlkreis dadurch erleichtert, dass schon bei den nächsten Nationalratswahlen nicht nur Namen in die vorgesehen Felder eingefügt werden können, sondern die Kandidatinnen und Kandidaten durchgereiht werden und durch die Einfügung der Reihungsnummer ebenfalls gültig eine Vorzugsstimme vergeben werden kann. "Es ist ein guter Weg, denn es führt zu einer Wahlvereinfachung", so Prähauser. ****

Prähauser unterstützt den Antrag und hält KritikerInnen, die die Neu-Regelung bremsen wollen, entgegen: "Alles, was neu ist, erfordert in der Umsetzung eine gute Begleitung und entsprechende Novellierungen, wenn diese notwendig sind. Aber etwas gar nicht zu beginnen, weil es im Vorfeld nicht hervorragend und komplett zu sein scheint, sollte nicht geschehen. Wir sollten also versuchen, diese Erleichterung in Anspruch zu nehmen und den §27-Antrag unterstützen", appelliert Prähauser. (Schluss) kg/mo

