Die weltweit erste Ausstellung zu Morbus Hunter (MukoPolySaccharidose Typ II, kurz MPS II) in Wels

Wels (OTS) - Heute wird die weltweit erste Fotoausstellung zu Morbus Hunter (MukoPolySaccharidose Typ II) "Hunter in Focus" im Klinikum Wels- Grieskirchen in Wels (Römerstraße 1, 4600 Wels) eröffnet. Sie dauert bis zum 24. Juli und ist täglich geöffnet. Die Fotos werden vom Unternehmen Shire in Kooperation mit der österreichischen Gesellschaft für Mukoloysaccharidosen (MPS) ausgestellt. Shire und die Stiftung Positive ExposureTM haben das Projekt gemeinsam initiiert, mit dem Ziel die Öffentlichkeit für die seltene und fortschreitende Stoffwechselkrankheit Morbus Hunter (MPS II) zu sensibilisieren.. Ursache der Krankheit ist die Unfähigkeit des Körpers, bestimmte Stoffwechselprodukte der Zellen abzubauen und wiederzuverwerten. Hunter in Focus präsentiert Bilder und Geschichten von neun Patienten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Krankheitsausprägung ausgewählt, so dass der Betrachter ein umfangreiches Gesamtbild von MPS II erhält. Die weltweite MPS-Gemeinde ist aufgrund der Seltenheit der Erkrankung eher klein.

MPS II ist seit mehreren Jahren therapierbar. Die österreichische MPS-Gesellschaft hofft, dass die Ausstellung dazu beitragen wird, Patienten frühzeitig zu erkennen und ehestmöglich einer Therapie zuzuführen. Nur so können massive Behinderungen verhindert und eine bessere Lebensqualität ermöglicht werden.

Die Symptome von MPS II sind bei der Geburt nicht erkennbar. Mit der Zeit entwickeln sich jedoch fortschreitende Behinderungen.

Sehr früh und überdurchschnittlich häufig treten Mittelohrentzündungen und Atemwegsinfekte sowie Nabel- oder Leistenbrüche auf. Die Gelenke der Kinder sind oft steif, so dass sie sich nicht gut bewegen können. Ab dem vierten Lebensjahr zeigen viele der Betroffenen typische Gesichtszüge mit einer eingesunkenen Nasenwurzel, buschigen Augenbrauen, einer vorstehenden Stirn und breiten Lippen. Typisch ist zudem ein vorgewölbter Bauch aufgrund einer vergrößerten Milz oder Leber.

Über die Ges. für MukoPolySaccharidosen: www.mps-austria.at

Motto "Miteinander Perspektiven Schaffen - für Kinder mit MPS". Auch ein Leben mit MPS soll lebenswert sein. Vision: MPS soll heilbar werden.

Über Shire PLC: www.shire.de

5000 Mitarbeiter im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Pharmaprodukten. Produktportfolio über Indikationsgebiete seltene Erbkrankheiten, Hämatologie, Nephrologie, Gastroenterologie und ZNS. Ziel: Menschen mit lebensverändernden Krankheiten ein besseres Leben ermöglichen.

Gemeinnützige Organisation, vom ehemaligen Modefotografen Rick Guidotti ins Leben gerufen: "Im Mittelpunkt unserer Visionen für Positive ExposureTM steht, dass wir der Welt die Schönheit von Menschen mit seltenen Erkrankungen vor Augen führen möchten."

