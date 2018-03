Kleine Gipfelstürmer mit Grip: Die Marke GORE-TEX® präsentiert die neuen funktionalen Outdoor-Schuhe für Kinder von Salewa und Adidas

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Kein Abhang zu steil, kein Bachübergang zu wackelig und keine Wiese zu matschig: Wanderungen und Ausflüge mit Kindern sind voller Abenteuer und Überraschungen.

Damit die kleinen Bergkraxler auf unebenen Berg- und Waldböden sicheren und trockenen Fußes unterwegs sind, ist atmungsaktives Schuhwerk mit einem festen Grip besonders wichtig. Die neuen Outdoor Kinderschuhmodelle von Adidas und Salewa mit GORE-TEX® Produkttechnologie sind genau die richtigen Begleiter auf allen Entdeckungstouren. Dank der speziellen GORE-TEX® Membrane sind die Outdoor-Schuhe hoch atmungsaktiv und dauerhaft wasserdicht. Die Poren der Membrane sind 20.000-mal kleiner als Wassertropfen, aber gleichzeitig 700-mal größer als Wasserdampf. So haben die Kinderfüße nicht nur festen Halt, sondern sind auf Feld, Wald und Flur auch den ganzen Tag über geschützt und trocken. Neben der Funktion überzeugen die Schnürer mit ihrem Style: Moderne Farbkombinationen und hochwertige Materialien machen die Schuhe zum Hingucker auf jeder Aussichtsplattform.

Kleine Schritte - große Gipfel

Der Alp Trainer von Salewa mit GORE-TEX® Membrane ist ein Klassiker unter den Trekkingschuhen, den es jetzt auch für die kleinen Outdoor Fans ab Schuhgröße 26 gibt. Mit seiner griffigen Sohle eignet er sich hervorragend zum Wandern, Hiking und Klettern. Dank integrierter Stoßdämpfer in der Sohle ist der Schuh bequem und verhindert eine schnelle Ermüdung des Fußes. Der erhöhte Schaft sorgt zudem für den nötigen festen Halt auf unebenen Wegen. Und das Beste: die mikroporöse GORE-TEX® Membrane sorgt für ein optimales Fußklima -egal bei welchem Wetter. Denn sie verhindert, dass Wasser und Feuchtigkeit von außen eindringen kann und ermöglicht gleichzeitig, dass Schweiß nach außen abtransportiert wird.

Für Räuber und Gendarme

Damit die Kleinen bei all dem Bewegungs-Enthusiasmus keine "Stinkefüße" bekommen, sind atmungsaktive Outdoor-Schuhe ein Muss. Funktionale Adidas Kinderschuhe der Marke GORE-TEX® sind durch ihre besondere Membrane nicht nur dauerhaft wasserdicht, sondern auch hoch atmungsaktiv und machen somit jedes Abenteuer mit. Der Adidas Terrex Low GTX ist dank seines leichten Obermaterials aus Mesh und Synthetik ein idealer Begleiter für abenteuerlustige Kinderfüße. Bei ihnen muss es bekanntlich schnell gehen - umso praktischer ist das Schnellschnürsystem für ein leichtes Ein- und Ausziehen. Die drei reflektierenden Streifen an der rechten und linken Seite des Schuhs sind optische Hingucker im doppelten Sinne: sie geben dem GORE-TEX® Schuh einen sportlich dynamischen Look und sorgen dafür, dass die kleinen Outdoorfans auch im Dunkeln gesehen werden.

Die neuen Outdoor-Kinderschuhe von Salewa (Größen: 26 bis 40) und Adidas (Größen: 28 bis 37) mit GORE-TEX® Produkttechnologie sind ab EUR 84,95 Euro (UVP) im Fachhandel und online bei Zalando, Mirapodo oder Amazon erhältlich.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

Rückfragen & Kontakt:

F&H Public Relations GmbH

Exclusive German Member of Porter Novelli



Brabanter Str. 4

80805 München

Fon: +49 (89) 12175-108

Fax: +49 (89) 12175-197

E-Mail: bigdays @ fundh.de

Internet: www.fundh.de



Facebook: http://facebook.com/fundh

Blog: http://digitalbeat.fundh.de

Twitter: http://twitter.com/DigitalBeat_FH