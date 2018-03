EANS-News: voestalpine AG / Bekanntmachung gemäß § 82 Abs. 9 BörseG.

Gemäß § 82 Abs. 9 Börsegesetz gibt die voestalpine AG

bekannt, dass sie 62.032 Stück eigene Aktien (das entspricht rund 0,04 % des Grundkapitals) an Mitarbeiter des voestalpine-Konzerns bzw. an die voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung zur Zuteilung an Mitarbeiter der voestalpine-Gruppe übertragen hat. Davon wurden 13.514 Stück zu einem Preis von 23,96 EUR und 48.518 Stück zum Preis von 25,71 EUR übertragen. Dies erfolgte im Rahmen des bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes der voestalpine.

Der von Mitarbeitern gehaltene Anteil an der voestalpine AG beträgt im Vergleich zum Stichtag 31. März 2013 (=Ende des Geschäftsjahres 2012/13 der voestalpine AG) unverändert 14,4 %. Davon entfallen rund 13,4 % auf das eigentliche Mitarbeiterbeteiligungsmodell und etwa 1 % auf Privataktien von derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern, deren Stimmrechte ebenfalls der voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung übertragen wurden.

Mit 13. Juni 2013 hält die voestalpine AG insgesamt 28.597 Stück eigene Aktien.

voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz

