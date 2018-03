FP-Hübner: Nein der FPÖ zum "König Abdullah Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog"

Die anachronistischen Privilegien für Mitarbeiter internationaler Organisationen bedürfen einer grundsätzlichen Debatte

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Debatte im Nationalrat wurde abermals das "Abkommen über den Sitz des Internationalen König Abdullah bin Abdulaziz Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog in Österreich" verhandelt.

"Die Gründe für die Ablehnung des Abkommens sind mannigfaltig. Schon die Benennung nach dem Sponsor, einem absolutistischen, autokratischen Herrscher, der in Saudi-Arabien eine toleranzfreie Theokratie anführt, scheint für ein dem Dialog verpflichtetes Zentrum völlig ungeeignet", erklärt NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ, das Abstimmungsverhalten seiner Fraktion.

"Auf der anderen Seite ist es die Fülle an Privilegien, die dem Zentrum aus dem Status als internationale Organisation erwachsen. So ist im Abkommen nicht nur eine Befreiung von der Gerichtsbarkeit und Vollzugshandlungen enthalten, sondern gibt die Republik auch weitere Hoheitsrechte der Verwaltung gänzlich auf. Mit anderen Worten: Für das Palais am Wiener Schottenring, in dem das 'König Abdullah bin Abdulaziz Dialogzentrum' untergebracht ist, gilt de iure weder die Bauordnung noch der Denkmalschutz", gibt Hübner zu bedenken.

"Das Abkommen geht aber noch weiter, wenn allen Angehörigen die Befreiung von Steuern und Zöllen - bzw. deren Refundierungsanspruch -eingeräumt wird. Das gilt genauso für die Gehälter und Zulagen der Zentrumsmitarbeiter, aber auch für die Mitarbeiter in deren Haushalten. Ebenso ist im Abkommen eine Befreiung von Leistungen an die Sozialversicherung verankert. Dem nicht genug: Die Mitarbeiter des 'Dialogzentrums' können sich alle vier Jahre ein neues Auto kaufen und müssen dafür keinen einzigen Cent Mehrwertsteuer oder Nova abführen", zeigt Johannes Hübner auf.

Im Sinne der Gleichbehandlung der Bürger sei diese Fülle an Privilegien für das "König Abdullah bin Abdulaziz Zentrum" nicht tragbar. Die kritiklose Einräumung historisch überholter Rechte sei sachlich nicht begründbar und eine grundsätzliche Debatte schon lange erforderlich, stellt Dr. Johannes Hübner abschließend fest.

