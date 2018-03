Stad Wien/ÖBB: Wiener Westbahnhof erhält Bike&Ride Anlage

Errichtung von 480 überdachten Fahrrad-Stellplätzen

Wien (OTS) - Heute gaben Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und ÖBB-Regionalleiter Thomas Simandl den Startschuss für die neue Bike&Ride Anlage am Wiener Westbahnhof. Mit dem Bau der Bike & Ride-Anlage soll die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefördert und den PendlerInnen ein gutes und kostenloses Service auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit geboten werden. Nach Fertigstellung werden den Bahnkunden am Westbahnhof zusätzlich 480 überdachte Zweirad-Stellplätze im platzsparenden Doppelstockständersystem zur Verfügung stehen. Bisher sind rund 200 nicht überdachte Zweirad-Stellplätze vorhanden.

Die Kosten für die Neuerrichtung der Fahrradabstellplätze mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund Euro 800.000 tragen die ÖBB und die Stadt Wien gemeinsam. Die neue Bike&Ride Anlage kann voraussichtlich bereits im September 2013 in Betrieb genommen werden.

"Die ÖBB setzen auf umweltfreundliche Mobilität und bieten RadfahrerInnen am Wiener Westbahnhof ab Herbst ein optimales Service zum täglichen Umstieg auf die Bahn. Die Anlage stellt ein weiteres Element der Mobilitätskette der Kunden dar, um die täglichen Wege so angenehm wie möglich zu gestalten", so Thomas Simandl, Regionalleiter ÖBB-Infrastruktur AG.

"Radfahren ist in Wien in vielen Fällen die kostengünstigere und schnellere Alternative zum Auto, besonders in Kombination mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu einer funktionierenden Infrastruktur gehören auch ausreichende und sichere Abstellanlagen. Mit der Bike and Ride Anlage wird das Radeln in Wien noch attraktiver", so Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin von Wien.

40.600 Zweiradstellplätze an ÖBB-Bahnhöfen, 800 davon in Wien

Bequeme Abstellmöglichkeiten für Zweiräder bei Bahnhöfen erleichtern die Entscheidung, auf die umweltfreundliche Bahn umzusteigen. Österreichweit stehen an den Bahnhöfen derzeit rund 40.600 Zweirad-Stellplätze zur Verfügung, davon 800 in Wien. Dank der neuen Bike&Ride-Anlage können ab September 680 Fahrräder gleichzeitig am Westbahnhof "parken".

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas und bieten ihren Kunden die höchste Pünktlichkeit in der EU. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

