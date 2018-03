CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES ab 29. August 2013 in den deutschen Kinos

CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES ist fantastisches Event-Kino:

Der spannende Auftakt zu der modernen und urbanen Fantasy-Saga überzeugt mit einem fesselnden Mix aus Action, spektakulären Effekten, glaubhaften Charakteren und je einer guten Portion Romantik und Humor. Das Kinohighlight des Sommers basiert auf dem ersten Buch der gleichnamigen, weltweit erfolgreichen Abenteuerreihe der Bestsellerautorin Cassandra Clare.

Inhalt: CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES erzählt die Geschichte von Clary (Lily Collins), die entdeckt, dass sie einer viele Generationen alten Gruppe von Schattenjägern angehört, einem Geheimbund von Halbengel-Kriegern, die dafür kämpfen, unsere Welt vor Dämonen zu bewahren. Nach dem rätselhaften Verschwinden ihrer Mutter schließt sich das Mädchen einer Gruppe von Schattenjägern an, die ihr das New York einer Parallelwelt zeigen - voll mit Dämonen, Zauberern, Werwölfen, Vampiren und anderen tödlichen Kreaturen. Gemeinsam mit den Schattenjägern Jace (Jamie Campbell Bower), Alec (Kevin Zegers) und Isabelle (Jemima West) macht sich Clary auf die Suche nach ihrer Mutter. Außerdem müssen die vier verhindern, dass der finstere Valentine Morgenstern (Jonathan Rhys Meyers) in den Besitz des mächtigen Kelchs der Engel gelangt...

Regisseur Harald Zwart (KARATE KID) inszenierte Hauptdarsteller Lily Collins (SPIEGLEIN, SPIEGLEIN), Jamie Campbell Bower (NEW MOON -BIS(S) ZUR MITTAGSSTUNDE, BREAKING DAWN - BIS(S) ZUM ENDE DER NACHT), Jonathan Rhys Meyers ("Die Tudors", FROM PARIS WITH LOVE) und Kevin Zegers ("Gossip Girl", FROZEN - EISKALTER ABGRUND). In einer Gastrolle ist Elyas M'Barek (TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, HEITER BIS WOLKIG) zu sehen.

Produziert wird der Kinofilm von Robert Kulzer (DIE DREI MUSKETIERE, RESIDENT EVIL-Reihe) sowie Don Carmody. Bob Shaye und Michael Lynne von Unique Features und Martin Moszkowicz sind Executive Producers. CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES ist eine deutsch-kanadische Koproduktion der Constantin Film und kommt am 29. August 2013 in die deutschen Kinos.

Kinostart: 29. August 2013 im Verleih der Constantin Film

Mit: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, Kevin Zegers, Lena Headey, Kevin Durand, Aidan Turner, Jemima West, Godfrey Gao, CCH Pounder, Jared Harris, Jonathan Rhys Meyers Executive Producer: Martin Moszkowicz, Bob Shaye, Michael Lynne Produzenten: Robert Kulzer, Don Carmody Regie: Harald Zwart

