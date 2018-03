Nationalrat - Klug: "Ich bin stolz auf die Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten"

Risiko am Golan war inakzeptabel und Sicherheitslage nicht mehr beherrschbar

Wien (OTS/SK) - Im Zuge seiner heutigen Rede im Nationalrat hat es Verteidigungsminister Gerald Klug entschieden abgelehnt, aus dem Golan-Abzug der österreichischen Soldatinnen und Soldaten politisches Kleingeld zu schlagen. Er stellte sich entschieden hinter die österreichischen Truppen und betont: "Ich bin stolz auf die Leistungen und die Einsatzbereitschaft unserer Soldatinnen und Soldaten, gerade im Bereich der Friedensmissionen auf drei Kontinenten." ****

Die Arbeiten der Soldatinnen und Soldaten in den vergangenen Monaten sind für Klug keine Selbstverständlichkeit: "Ich möchte vor dem Hintergrund der Debatten rund um den Golan-Abzug allen unseren österreichischen Soldatinnen und Soldaten meinen Dank, meinen Respekt für ihre Professionalität, für ihr Herzblut und ihr Engagement zum Ausdruck bringen."

Die Notwendigkeit des Abzugs liegt laut Gerald Klug in der Tatsache, dass die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten im Einsatzgebiet nicht mehr gewährleistet werden konnte:

"Ich habe immer drei wesentliche Kriterien für den Verbleib unserer Soldatinnen und Soldaten am Golan genannt. Einerseits müsse die Versorgung und Rotation unserer Truppen langfristig gewährleistet sein. Zweitens muss die Überparteilichkeit der Mission von allen Parteien vor Ort außer Frage gestellt sein. Und drittens genießt die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten die höchste Priorität."

Alle drei dieser Faktoren sind jetzt laut Klug nicht mehr gegeben. Dazu hat auch die Zerstörung des "Bravo Gate" beigetragen, das für die Versorgung der Truppen essenziell war. "Das Ansehen der Friedensmission wird augenscheinlich von allen Konfliktparteien vor Ort nicht mehr respektiert. Die Gefährdung unserer Soldatinnen und Soldaten hat ein inakzeptables Maß erreicht", führte der Verteidigungsminister aus.

Die Lage-Entwicklung am vergangenen Donnerstag habe eine neue militärische Qualität erreicht. Erstmals wirkten mehrere Rebellengruppen gezielt zusammen und erstmals konnte die syrische Regierung die UN-Friedensmission nicht mehr ausreichend unterstützen.

Der Entscheidung für den Abzug gingen intensive Beratungen voraus. "Die Wiederholungsgefahr des Vorfalls", so Klug, "wurde einhellig als groß festgestellt." Der syrische Bürgerkrieg sei mittlerweile so nah an die österreichischen Soldatinnen und Soldaten herangekommen, dass das Risiko inakzeptabel und die Sicherheitslage daher nicht mehr beherrschbar sei.

"Ich habe immer darauf hingewiesen: Die Situation hat sich zusehends angespannt - aber sie war beherrschbar. Und ich sage deutlich: Seit vergangenen Donnerstag ist die Lage nicht mehr beherrschbar, daher war die Reißleine zu ziehen."

Der Abzug erfolgt geordnet, in Abstimmung mit den Vereinten Nationen und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für unsere Soldatinnen und Soldaten. Bereits am Mittwoch sind die ersten 67 Soldatinnen und Soldaten mittels UN-Truppenflügen zurückgekehrt.

In Richtung Opposition bekräftigte Klug: "Ich habe natürlich Verständnis, dass es auf der einen Seite die Oppositionsrolle und auf der anderen Seite die Regierungsrolle gibt. Aber ich betone ausdrücklich: Ich lehne jedes politische Kleingeld am Rücken unserer Soldatinnen und Soldaten ab. Der Abzug an sich war eine politische Entscheidung auf Basis intensiver Beratungen mit meinen Militärexperten. Ich habe meine Entscheidung getroffen und der Regierungsspitze mitgeteilt und diese wurde einhellig akzeptiert."

Für Klug steht fest, dass Österreich und das österreichische Bundesheer weiterhin verlässliche Truppensteller bleiben. "Wir haben bisher mehr geleistet, als man von der Größe eines Landes wie Österreich erwarten kann. Wir werden uns weiterhin engagieren."

Zusammenfassend legte Klug dar: "Die Entscheidung war richtig, die Umsetzung des Abzugs erfolgt konsequent. Der Abzug wird militärisch professionell organisiert und wir bleiben ein verlässlicher Truppensteller." (Schluss) kg/mo

