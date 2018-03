Nationalrat - Wittmann: Gesetzesbeschwerde erhöht Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger

Paradebeispiel für gelungene parlamentarische Zusammenarbeit

Wien (OTS/SK) - Künftig wird es für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, sich direkt an den Verfassungsgerichtshof zu wenden, wenn sie der Meinung sind, wegen eines verfassungswidrigen Gesetzes in erster Instanz verurteilt worden zu sein. Diese Möglichkeit der Gesetzesbeschwerde bringe "erheblichen Mehrwert für den Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger", sagte SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann in der heutigen Nationalratssitzung. ****

Wittmann betonte, dass mit dem vorliegenden Vorschlag eine Lösung gefunden wurde, die "Äquidistanz zum Verfassungsgerichtshof und zum obersten Gerichtshof" sicherstelle und so den "goldenen Mittelweg" zur Entscheidungsgrundlage gemacht habe. Das sei Resultat eines sehr positiven parlamentarischen Prozesses gewesen. "Mich freut es, dass wir bei einer schwierigen und kontroversiell geführten Debatte eine einstimmige Lösung gefunden haben. Es war ein Paradebeispiel, wie wir durch Diskussionen im Parlament zu einem hervorragenden Ergebnis kommen", sagt der SPÖ-Verfassungssprecher. (Schluss) em/sn

