FP-Gudenus zu Gebühren-Wucher: Rot-Grün treibt Menschen systematisch in die Armut!

Seit Amtsantritt von Rot-Grün werden Bürger mit 1.787 Euro pro Jahr zusätzlich belastet

wien (OTS/fpd) - 320.000 Menschen in Wien müssen ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen. "Den Bürgern bleibt kaum noch Luft zum Atmen, aber die Verlierer-Koalition verstärkt trotzdem systematisch ihren Würgegriff", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Was ihn besonders ärgert: "Die den Bürgern abgepressten Zusatzeinnahmen versiegen in der rot-grünen Misswirtschaft, in Skandalen und Privilegien. Das ist so kostenintensiv, dass trotz des massiven Zuwachses bei den Einnahmen die Schulden der Wienerinnen und Wiener weiter ungebremst ansteigen und kommende Generationen noch massiv belasten werden."

Auch für offensive Arbeitsmarktpolitik sei kein Geld vorhanden. Gudenus: "Dieser Stadtregierung der Eiseskälte sind etwa 210.000 Euro jährlich für einen Herrn Van der Bellen, der ohnedies schon als Abgeordneter und pensionierter Universitätsprofessor mehr als 12.000 Euro pro Monat bekommt, wichtiger als 120.000 Arbeitslose. Wie können sich Häupl, Brauner & Co. noch in den Spiegel schauen?" (Schluss)

