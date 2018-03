BZÖ-Huber: "Benes-Dekrete sind Unrecht und gehören beseitigt"

Wien (OTS) - "Unrecht wie Mord, Totschlag und Vertreibung darf niemals zu Recht werden. Seit dem Jahr 2008 ist es dem BZÖ und mir ein ganz besonderes Anliegen, das Thema Benes-Dekrete vom Blickwinkel der Menschlichkeit zu betrachten und Unrecht zu beseitigen. Denn man stelle sich vor, Österreich hätte seine Geschichte so aufgearbeitet wie Tschechien und die Slowakei", sagte BZÖ Abg. Gerhard Huber, der die Aussagen des tschechischen Präsidenten Zeman zu den Benes-Dekreten als "verwerflich" bezeichnete.

Das BZÖ werde sich weiter mit aller Kraft für die noch lebenden von den Vertreibungen betroffenen Menschen und deren Nachkommen einsetzen, um endlich Gerechtigkeit herzustellen. "Ich bin froh, dass ein Entschließungsantrag des BZÖ heute einstimmig angenommen wird. Vielleicht ist dies ein erster Schritt in eine positive Richtung, die Benes-Dekrete gehören jedenfalls abgeschafft und dieses Unrecht beseitigt", so Huber.

Der vom BZÖ initiierte und von allen Fraktionen angenommene Entschließungsantrag im Wortlaut: "Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird ersucht, dem Nationalrat einen Bericht über den seit 2009 erreichten Stand in den bilateralen Beziehungen mit der Republik Slowakei in der Frage der Aufarbeitung der Fragen der Benes-Dekrete und deren Entwicklung sowie den Ergebnissen der 2009 in dieser Angelegenheit eingesetzten Historiker-Kommission vorzulegen."

