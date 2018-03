LH Wallner traf neuen Liechtensteiner Regierungschef Hasler

Arbeitsbesprechung vor Regierungstreffen zwischen Vorarlberg und Liechtenstein nächste Woche

Lauterach (OTS/VLK) - Zu einem Arbeitsgespräch haben sich am Donnerstag (13. Juni) Landeshauptmann Markus Wallner und der neue liechtensteinische Regierungschef Adrian Hasler in Lauterach getroffen. Vor dem nächste Woche (Dienstag, 18. Juni) stattfindenden Regierungstreffen zwischen Vorarlberg und Liechtenstein in Vaduz sind die wichtigsten Tagesordnungspunkte kurz vorbesprochen worden. Das Treffen stand zudem im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens.

