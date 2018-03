Nationalrat - Weninger: Abzug vom Golan ist vernünftige Entscheidung

Wien (OTS/SK) - Österreich wird weiterhin UN-Friedensmissionen unterstützen. Die Sicherheit der österreichischen Truppe müsse dabei aber gewährleistet bleiben. Das erklärte SPÖ-Abgeordneter Hannes Weninger heute, Donnerstag, in der Parlamentsdebatte zum Truppenabzug vom Golan. ****

Der Abzug der österreichischen Truppen sei eine "vernünftige und politisch korrekte Entscheidung", hielt Weninger fest. Die Debatte dazu im Parlament zeige daher auch große Geschlossenheit in wesentlichen Punkten.

"Was würde passieren, wenn das erste Mal seit langer Zeit ein österreichischer Soldat schwer verletzt worden wäre", fragte Weninger in Richtung des BZÖ, das einen späteren Abzug der österreichischen Truppen favorisiert hätte.

Weninger hob hervor, dass Österreich bereits in zahlreichen Auslandsmissionen Besonderes geleistet habe und leiste, "insbesondere angesichts seiner Größe", wie Weninger unterstrich. In Koordination mit der UNO werde selbstverständlich auch weiterhin das Mandat der Friedenserhaltung unterstützt, so Weninger, "für Frieden, Freiheit, Demokratie und auch soziale Gerechtigkeit". (Schluss) gbb/mo

