Nationalrat - Heinzl: "Bahrain - Wir müssen darauf hinwirken, dass Menschenrechte eingehalten werden!"

Kriminalisierung von Protesten und Menschenrechtsverletzungen in Bahrain müssen unterbunden werden

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der prekären Menschenrechtslage in Bahrain betont SPÖ-Abgeordneter Anton Heinzl in seiner Rede im Nationalrat heute, Donnerstag, die Wichtigkeit, die Forderungen der derzeit Protestierenden zu unterstützen: "Man spricht von einer dramatischen Menschenrechtskrise, die nun schon über ein Jahr andauert." In der Verantwortung sieht Heinzl auch jene europäischen Firmen, die trotz der aktuellen Bedingungen Überwachungssoftware an das Regime liefern. "Diesen Firmen muss klar sein, dass sie damit den protestierenden Aktivistinnen und Aktivisten in den Rücken fallen und ihre demokratischen Rechte behindern. Die Verantwortung dieser Unternehmen muss in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden", fordert Heinzl. ****

In Bahrain gehen Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straßen, um ihren Unmut über das absolutistische Regime kund zu tun. Bahrain steht international wegen der Unterdrückung der Opposition und Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Die hauptsächlich von Schiiten und Schiitinnen getragenen Proteste werden vom sunnitischen Herrscherhaus gewaltsam unterdrückt.

Erfreut zeigt sich Heinzl besonders darüber, dass im Außenausschuss ein Entschließungsantrag einstimmig beschlossen wurde, der die Bundesregierung auffordert, auf bilateraler Ebene im Rahmen der EU und des UN-Menschenrechtsrates die Menschenrechtslage im Bahrain zu thematisieren.

Der Zugang zu Medien und internationaler Öffentlichkeit wird von Seiten der Machthabenden stark beschnitten: "Zahlreiche Medien aus dem Ausland wurden schon zurückgewiesen und an der Einreise gehindert. Das führt in großem Stil zur Verletzung der Pressefreiheit", kritisiert Heinzl.

Die Demonstrierenden werden inhaftiert und gefoltert. Über 80 Menschen mussten ihren Aufstand gegen das Regime bereits mit dem Leben bezahlen. Laut Heinzl gibt es tausende Verletzte und Inhaftierte.

Heinzl fasst die Anliegen der Protestierenden zusammen: "Ihre Hauptforderung ist nichts anderes als ein Regierungswechsel und eine neue Verfassung". Darin sollen ein Ende der Menschenrechtsverletzungen, eine Direktwahl von Ministerpräsident und Regierung festgeschrieben sowie eine Verbesserung der Lebensbedingungen erreicht werden.

Bisherige Versprechungen von Seiten der Machthabenden wurden bis dato nicht eingehalten: "Im Jänner 2012 gab der König Bahrains bekannt, den Empfehlungen des Forums für Internationalen Dialog nachzukommen und eine Verfassungsreform durchzuführen. Wir wissen jedoch alle, dass bis heute nichts dergleichen geschehen ist."

Anton Heinzl will diese Beschneidung von Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit international nicht unbemerkt wissen: "Es darf nicht weiter zugesehen werden, wenn Menschen aufgrund ihrer Meinung und ihrer friedlichen Proteste gegen Machthaber inhaftiert, gefoltert und getötet werden. Unser aller Aufgabe muss es sein, genauer hinzusehen und Missstände so oft wie möglich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel zu thematisieren. Wir müssen darauf hinwirken, dass Menschenrechte eingehalten werden", appelliert Heinzl. (Schluss) kg/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493