Brunner fordert vollständige Haftung der AKW-Betreiber

Grüne: "Allgemeinheit trägt das Risiko, Konzerne machen Gewinne"

Wien (OTS) - EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat heute in Brüssel angekündigt, die Stresstests für Atomkraftwerke nur noch alle sechs Jahre durchführen zu wollen. Die Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner, kritisiert dies: "Wir brauchen durchgängige und unabhängige Kontrollen aller 132 Atomkraftwerke in der EU, solange sie noch laufen. Was wir aber vor allem brauchen, sind sofortige Abschaltpläne. Wenn nach fünf Jahren ein AKW explodiert, kann man sich den Stresstest im sechsten Jahr auch sparen. Das Risiko trägt weiterhin die Allgemeinheit, die Milliardengewinnen landen bei wenigen Konzernen wie CEZ, EDF und E.ON."

Brunner fordert von Oettinger, eine umfassende Haftpflicht für AKW-Betreiber einzuführen. Die Haftung ist derzeit in den meisten Staaten mit AKW auf wenige Millionen Euro begrenzt. Brunner: "Das AKW Temelin ist mit 300 Millionen Euro versichert. Die Autos der Mitarbeiter auf dem Parkplatz habe zusammengerechnet vermutlich eine höhere Versicherungssumme. Potentielle Milliardenschäden in Österreich durch AKW in den Nachbarländern sind nicht versichert. Die eingesparten Versicherungsprämien für AKW-Betreiber sind ein illegaler Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren AKW-freien Energieversorgern aus Österreich."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at