Hammer: Abschaffung der Benes-Dekrete weiterhin auf bilateraler Agenda

Österreichische Außenpolitik setzt sich für Vertriebene ein!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Die österreichische Außenpolitik stellt sicher, dass die Benes-Dekrete fortwährend auf der bilateralen Agenda mit Tschechien und der Slowakei stehen", sagte ÖVP-Vertriebenensprecher Michael Hammer heute, Donnerstag, im Rahmen der entsprechenden Debatte im Plenum des Nationalrats. Die Benes-Dekrete, die die Grundlage für die Vertreibung und pauschale Enteignung waren, seien zweifelsohne eine der größten Unrechtsakte in Europa. "Dass die Benes-Dekrete nach wie vor formal in Rechtskraft sind, ist in einer Wertegemeinschaft wie der Europäischen Union nicht hinnehmbar. Es braucht zumindest ein Eingeständnis des Unrechts, eine angemessene Entschuldigung und auch eine Form der Entschädigung", so Hammer weiter, der in diesem Zusammenhang ÖVP-Vizekanzler und Außenminister Spindelegger für seinen Einsatz dankte.

Erfreulich sei, dass in den beiden betroffenen Ländern die Bereitschaft wächst, dieses dunkle Kapitel der Geschichte aufzuarbeiten. "Der heute beschlossene Antrag ist ein Bekenntnis, dass das österreichische Parlament weiterhin hinter den Anliegen der Heimatvertriebenen steht. Die ÖVP wird sich weiterhin für eine zufriedenstellende Lösung in dieser historischen Frage einsetzen", so Hammer abschließend.

