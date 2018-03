FPÖ: Kitzmüller: Regierung weigert sich, europäische Grundwerte in Tschechien einzumahnen

Vertreibung ist keine "ungeklärte Frage der Vergangenheit", sondern "unverjährbarer Völkermord"

Wien (OTS) - Obwohl Tschechien die menschenrechtswidrigen Benes-Dekrete bis heute in seinem Rechtsbestand führt, durfte das Land der Europäischen Union beitreten. Seither geht der Druck der österreichischen Bundesregierung auf den neuen EU-Partner gegen Null. In Stellungnahmen des Außenministeriums heißt es verschwommen, "dass es für Österreich weiterhin ein wichtiges Anliegen bleiben wird, ungeklärte Fragen der Vergangenheit in einem offenen Dialog zu lösen [...] und dabei die nachbarschaftlichen Beziehungen mit der Tschechischen Republik im Geist der gemeinsamen europäischen Werte zu vertiefen".

"Die Vertreibung ist keine ungeklärte Frage der Vergangenheit, sondern nach Qualifikation zahlreicher Völkerrechtsexperten unverjährbarer Völkermord", stellt dazu FPÖ-Vertriebenensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller fest. Solange sich Tschechien nicht vom Ungeist der Benes-Dekrete befreie, sei es daher schwer möglich, sich auf einen Geist gemeinsamer europäischer Werte zu berufen.

Leider seien die Regierungsparteien nicht gewillt, eine aktivere Rolle gegenüber Tschechien einzunehmen. Auch heute haben die Abgeordneten von SPÖ und ÖVP die Interessen der Heimatvertriebenen und ihrer Nachkommen verraten, indem sie einen konkrete Forderungen beinhaltenden Antrag der FPÖ glatt abgelehnt haben. Kitzmüller und weitere FPÖ-Abgeordnete hatten die Regierung aufgefordert, die Vertreibung scharf zu verurteilen und gemeinsam mit Vertriebenenorganisationen Verhandlungen über eine angemessene Restitution zu führen. Weiters sollte sichergestellt werden, dass Heimatstuben und Museen ausreichend gefördert werden, die Vertreibung verpflichtend in den Lehrplan von Schulen aufgenommen wird und in Österreich im öffentlichen Gebrauch wieder die historischen deutschen Namen von Städten wie Prag, Brünn, Olmütz oder Iglau verwendet werden.

Ebenso ablehnend verhielten sich die Abgeordneten der Regierungskoalition - wie auch die Grünen - gegenüber einem Antrag des FPÖ-Abgeordneten Josef Riemer, der die Regierung aufforderte, auch mit den Nachfolgestaaten Jugoslawiens Verhandlungen über Entschädigung und Restitution zugunsten jener zu führen, die Unrecht durch Enteignung und Vertreibung erfahren haben.

