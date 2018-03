Haubner/Wöginger: SPÖ und ÖGB stellen sich öffentlich gegen Entlastung der Österreicher

ÖVP-Paket für leistbares Leben beinhaltet Verbesserungen für alle - ÖAAB und Wirtschaftsbund gehen Hand in Hand für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Wien, 13. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß – SPÖ und Gewerkschaft stellen sich offiziell gegen Entlastungen der Österreicher. Es war auch nicht anders zu erwarten: Da legt die ÖVP mit dem Maßnahmenpaket für 'Leistbares Leben' ein Programm vor, das realistisch ist, den Staat nicht belastet und eine spürbare Entlastung für Arbeitnehmer UND Arbeitgeber bringt – und alles, was SPÖ und ÖGB dazu einfällt, ist 'Njet'", betonen ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner. "Zu behaupten, dass eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur den Unternehmern etwas bringen würde, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Da wir den Kollegen Hundstorfer und

Foglar nicht Unwissenheit unterstellen wollen, muss man fast von Vorsatz sprechen, mit Halbwahrheiten Panik verbreiten zu wollen", verdeutlichen Haubner und Wöginger. Tatsache ist, dass die ÖVP kluge Rezepte auf den Tisch gelegt hat, die den Staat nichts kosten und Verbesserungen für alle bringen. Alleine die Reduktion der Lohnnebenkosten mit der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge würde jedem Österreicher mehr Netto vom Brutto im Börsel bringen. Abschließend halten Wirtschaftsbund und ÖAAB fest: "Wenn Klientelpoltik bedeutet, Entlastungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erreichen zu wollen, fühlen wir uns geehrt und werden diesen Weg Hand in Hand konsequent weitergehen." ****

