Rauch: Gebühren-Bremse statt roter Abzocke

Leistbares Leben beginnt bei guter Arbeit und endet bei den Monatsabrechnungen – ÖVP-Paket bringt spürbare Entlastung für alle – SPÖ versagt in Wirtschafts- und Arbeitsplatzkompetenz

Wien, 13. Juni 2013 (ÖVP-PD) Für eine Gebühren-Bremse statt roter Abzocke setzt sich die ÖVP ein, betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Leistbares Leben beginnt bei einer guten Arbeit und endet bei den Monatsabrechnungen. Wer Arbeit schaffen will, muss

die Unternehmer entlasten. Wer die Arbeitnehmer entlasten will,

muss für flexiblere Arbeitszeitmodelle und niedrige Lohnnebenkosten sorgen. Wie die SPÖ darauf kommt, dass 980 Euro pro Haushalt und Jahr eine Belastung für Arbeitnehmer sind, ist nicht nur mir ein Rätsel. Aber in der Rechenkompetenz versagt die SPÖ genauso wie beim Thema Arbeitsplatz- und Wirtschaftskompetenz", so Rauch, der daran erinnert, dass die SPÖ bisher "keinen einzigen Beistrich dazu geliefert hat, wie sie Arbeitsplätze in Österreich schaffen will". Der ÖVP-Manager betont weiter: "Für beides – die Bedürfnisse und Sorgen der Arbeitnehmer und die Rahmenbedingungen für Unternehmer – hat die SPÖ ganz offensichtlich kein Gespür." ****

Aber, "der guten Ordnung halber und damit der gescheiterte Verteidigungsminister und Rechenkünstler Darabos den Sinn für die Realität nicht verliert", legt ihm Rauch die Liste der drastischen Gebührenerhöhungen in den SPÖ-geführten Städten in Österreich in den vergangenen zwei Jahren ans Herz: Müllgebühr, Wasser, Parkgebühren, Abwasser, Gaspreis, Fernwärme, Strom: Wien, Salzburg, Linz, St. Pölten führen dieses traurige Ranking an. "Dort wo die Sozialisten regieren, wurde und wird schamlos abkassiert. Das steht in keiner Relation zu den tatsächlichen Kosten. Die Österreicherinnen und Österreicher haben es verdient, dass sie wissen, was mit ihrem Steuergeld passiert. Dass sich rot-regierte Städte ein Körberlgeld aus dem sauer verdienten Geld der Bürger machen, muss enden. Deshalb das ÖVP-Paket für leistbares Leben", schließt Rauch.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch