Tatort Mariahilferstraße! - Uns gibt's nicht nur in XS

Straßenaktion der SJ und der SPÖ-Bundesfrauen zu falschen Schönheitsidealen

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, wurde die Mariahilferstraße kurzum in einen Tatort verwandelt! Die Sozialistische Jugend (SJ) zeigte gemeinsam mit den SPÖ-Bundesfrauen die Folgen des Verbrechens 'Falsche Schönheitsideale' auf: Bereits 200.000 Frauen in Österreich leiden an krankhaftem Essverhalten. ****

Auf Papierständern wurden einander verschiedene Körperbilder gegenüber gestellt und klar gemacht: Uns gibt's nicht nur in XS. "Fast die Hälfte der Frauen in Österreich (45 Prozent) trägt Größe 40. Mode wird uns jedoch ausschließlich auf Puppen mit Konfektionsgröße 32 präsentiert. Kein Wunder, dass drei Viertel aller Frauen sich in ihrem Körper unwohl fühlen", ärgert sich SJ-Frauensprecherin Naomi Dutzi.

Auch SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz ist empört über die unrealistischen Schaufensterpuppen: "Wenn bei Mädchen im Alter zwischen 15 und 25 Magersucht zu den häufigsten Todesursachen zählt, sollten längst die Alarmglocken läuten. Solche Schaufensterpuppen entsprechen nicht im Geringsten der Realität!"

In Schweden gebe es bereits Schaufensterpuppen, die Frauen in verschiedensten Größen und Formen zeigen. Ein Foto einer solchen Puppe machte Schlagzeilen, da es über drei Millionen Mal auf Facebook geliked wurde.

"So ein Aufschrei der Bevölkerung darf nicht ignoriert werden! Es gilt nun in Schwedens Fußstapfen zu treten und dem Magerwahn endlich ein Ende zu setzen. Verbindliche Richtlinien für die Mode- und Werbeindustrie sind unerlässlich", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der SJ Österreich. (Schluss) sn/mp

