Nationalrat - Csörgits: Zentrum des Dialoges für Friedensprozesse nützen

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Nationalratssitzung wurde das Amtssitzabkommen mit dem König Abdullah bin Abdulaziz Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog diskutiert. SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits begrüßt das im November 2012 eröffnete Zentrum: "Es bietet eine weitere Möglichkeit für Österreich, entscheidend zum Prozess von Frieden, Dialog und der Weiterentwicklung von Menschenrechten beizutragen." ****

Das vorgelegte Amtssitzabkommen, so Csörgits, entspreche jenem anderer internationaler Organisationen. Mit dem Zentrum habe Wien "wieder einmal die Möglichkeit, als Stadt zu fungieren, in der Dialog gepflegt wird". In diesem Rahmen könne man Religionsfreiheit, Menschenrechte und Frauenrechte thematisieren. "Ich erwarte mir, dass dieser Dialog dazu führen wird, die Situation in der Welt zu verbessern, auch in Saudi-Arabien", so die Abgeordnete. (Schluss) em/bj

