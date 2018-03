CA Immo stellt neue Unternehmenszentrale für Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland in Berlin fertig

Berlin (OTS) -

Offizielle Gebäudeübergabe durch CA Immo an den neuen Mieter Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

Ab Mitte Juli beziehen 1.200 Mitarbeiter den modernen Bürokomplex in Berlin Friedrichshain

Nachhaltigkeitszertifizierung nach DGNB in Silber wird angestrebt

Mit Gästen aus Wirtschaft und Politik hat der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) heute seine neue Zentrale im Berliner Stadtteil Friedrichshain eingeweiht. Das aus einem siebengeschossigen Flachbau und einem 14-geschossigen Hochbau bestehende Bürogebäude fasst rund 28.000 m2 Bruttogrundfläche (oberirdisch) und ist ab sofort Teil des Bestandsportfolios von CA Immo. Es bietet ab Mitte Juli 1.200 MBVD Mitarbeitern ein hochmodernes und flexibles Arbeitsumfeld; der Mietvertrag läuft 10 Jahre. Das Investitionsvolumen seitens CA Immo belief sich auf insgesamt rund 70 Mio. Euro.

Dr. Bruno Ettenauer, CEO von CA Immo: "Mit diesem Gebäude übergeben wir eine weitere maßgeschneiderte Immobilie aus dem Hause CA Immo an einen langfristigen, renommierten Mieter. Wir sind stolz, auch dieses Projekt im Zeit- und Budgetplan umgesetzt zu haben."

Gebäude steht für Transparenz, Nachhaltigkeit und Funktionalität

Bei der Planung und Ausstattung der neuen MBVD Zentrale haben CA Immo als Bauherr und Investor und der MBVD als künftiger Mieter eng zusammengearbeitet. Das Resultat ist ein modernes Bürogebäude, das nicht nur nach außen höchsten Anforderungen entspricht, sondern auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht. Teile des Gebäudes sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich - wie ein Mercedes-Benz Showroom, eine Cafeteria und ein öffentliches Restaurant im Erdgeschoss. "Mit unserer neuen Zentrale vermitteln wir Offenheit nach innen wie nach außen", so Harald Schuff, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. "Unsere neue Bürowelt fördert Kommunikation und Bewegung im Arbeitsalltag und ermöglicht uns räumlich ein hohes Maß an Flexibilität. Die öffentlichen Flächen im Erdgeschoss ermöglichen uns den Kontakt mit Gästen, Besuchern und Nachbarn, was uns ein besonderes Anliegen war."

Henrik Thomsen, Konzernleiter Development und Leiter CA Immo Berlin betonte: "Auch bei diesem Gebäude haben wir unsere überdurchschnittlichen Qualitätsstandards sowohl hinsichtlich der baulichen und architektonischen Qualität als auch bei der Ausstattung umgesetzt. Gemeinsam mit dem MBVD, den Architekten und weiteren Partnern haben wir in den vergangenen zwei Jahren ein Gebäude geschaffen, das in der Lage ist, räumlich wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden."

Ökologisch zertifizierte Architektur

Das Gebäude besticht nicht nur durch seine moderne Architektur, sondern erfüllt auch hohe Umweltstandards: Rund 1.000 Quadratmeter Dachflächen wurden begrünt. Eine Dreifach-Isolierverglasung sorgt für eine optimale Dämmung und ein außen befestigter Sonnenschutz verhindert, dass sich die Räume zu stark aufheizen. Maßnahmen wie diese sparen gegenüber der üblichen Bauweise rund 30 % Energie ein. Eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Silber wird angestrebt.

In der Fassade des Gebäudekomplexes wechseln sich wellenförmig angeordnete rechteckige Fensterflächen mit metallenen Paneelen ab. Sie spiegeln die Umgebung wider und sorgen dafür, dass viel Licht in die drei Büroflügel und den Hochbau an der Mühlenstraße dringt. "Bei der Wahl der Materialien haben wir uns von der Automobilbranche inspirieren lassen", so die Architekten Georg Gewers und Henry Pudewill.

Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) steuert von seiner Zentrale in Berlin den Vertrieb und Service der Marken Mercedes-Benz, smart und Fuso in Deutschland. Mit rund 1.130 Mercedes-Benz, 345 smart sowie 150 Fuso Vertriebs- und Servicestützpunkten bietet der MBVD seinen Kunden ein bundesweit dichtes Betreuungsnetz. Weitere Informationen sind im Internet verfügbar unter www.mbvd.de.

Über CA Immo

CA Immo zählt zu den führenden zentraleuropäischen Immobiliengesellschaften und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Ihr Kerngeschäft liegt in der Vermietung und Entwicklung gewerblich genutzter Immobilien, schwerpunktmäßig im Bürosegment. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt heute über ein Immobilienvermögen von rund 5,3 Mrd. Euro (Stand: 31.3.2013) in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

