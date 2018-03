Catalent Pharma Solutions beginnt Großausbau der Anlage für die Herstellung kontrollierter Freisetzung in Winchester, Kentucky

(PRN) - - Die Investition von fast $ 35 Millionen schafft über 90 Arbeitsplätze in der Produktion innovativer Medikamente

Somerset, New Jersey (ots/PRNewswire) - Catalent Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen bei Drug Delivery-Technologien und fortschrittlichen Versorgungslösungen, gab heute den Großausbau der Anlage für die Herstellung kontrollierter Freisetzung in Winchester, Kentucky, bekannt. Das Unternehmen wird fast $ 35 Millionen in den Ausbau der 100.000 Quadratfuß großen Anlage um weitere 80.000 Quadratfuß moderner Produktionsfläche investieren und damit über 90 neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. Der Spatenstich findet am 12. Juni 2013 in Anwesenheit des Gouverneurs von Kentucky, Steve Beshear, und des President und CEO von Catalent, John Chiminsky, statt. Catalent rechnet mit der Fertigstellung des Ausbaus im Oktober 2014 und wird um diese Zeit seine Kunden zu einer Besichtigung der Anlage einladen.

Der Gouverneur des Commonwealth von Kentucky, Steve Beshear, gab folgende Erklärung ab: "Catalent macht in Winchester enorme Fortschritte und wir sind stolz, dass ein weltweites Unternehmen in unserem Commonwealth derartige Erfolge vorweisen kann. Die Zahlen sprechen mit 90 neuen Arbeitsplätzen und einer Investition von $ 35 Millionen für sich selbst, aber sie zeigen auch das enorme Vertrauen, das Catalent in die hoch qualifizierten Arbeitskräfte von Kentucky hat."

Die Anlage von Catalent in Winchester wurde 1992 eröffnet, hat sich zu einem der besten Standorte der Brache für die Formulierung und Herstellung fortschrittlicher, oraler Medikamente mit kontrollierter Freisetzung entwickelt und über 100 Produkte für Catalents Kunden im Pharma- und Consumer Health-Segment auf den Markt gebracht. Catalent reagiert auf die steigende Nachfrage nach innovativen Dosierungsformen in der Branche mit dem Ausbau der Produktionsanlage und der laufenden Verbesserung der Ausrüstung und Arbeitsabläufe.

"Catalent ist ein voll integrierter Partner für Formulierungs- und Herstellungslösungen sowie regulatorische Fragen und hilft Pharma-und Consumer Healthcare-Unternehmen, ihre Produkte zu differenzieren und schneller auf den Markt zu bringen", erklärt Steve Havel, General Manager von Catalents Anlage in Winchester. "Die erweiterte Fabrik in Winchester wird unseren Kunden besseren Zugang zu maßgeschneiderten Installationen und unseren marktführenden Lösungen und Technologien zur kontrollierten Freisetzung bieten."

Der Ausbau von Winchester setzt eine Reihe großer weltweiter Investitionen von Catalent in fortschrittliche Technologien für die Verabreichung fort. "Catalent hat seine weltweite Marktführerschaft bei fortschrittlichen Entwicklungslösungen für Medikamente und Technologien für die Verabreichung beständig ausgebaut und dabei in verschiedene Methoden der kontrollierten Freisetzung investiert, darunter Wirbelschichtkapazitäten, OptiMelt Hot Melt Extrusion und die fortschrittliche OSDRC OptiDose Tablettierungstechnologie", führt Hr. Chiminski aus. "Wie auch in Winchester investiert Catalent laufend, um den wichtigen Anforderungen der Branche entsprechen zu können, so z. B. in den unlängst angekündigten Ausbau der Inhalationsanlage in North Carolina, unsere vor Kurzem fertiggestellte Expansion für biologische Präparate in Wisconsin und unsere zwei neuen Unternehmen in China, die sich auf Softgel-Technologie und Material für klinische Studien konzentrieren."

Mehr über Catalents modifizierte Freisetzungstechnologien können Sie bei einem Besuch von http://www.catalent.com/index.php/delivery

erfahren.

Hinweise für Redakteure

OSDrC ist eine eingetragene Handelsmarke von Sanwa KK Co., Ltd. und OptiDose ist eine Handelsmarke von Catalent Pharma Solutions.

