Golan -Für Ex-Verteidigungsminister Fasslabend ist die UN-Beobachtermission sinnlos

Langjähriger ÖVP-Politiker fordert, sich auf Kampf gegen Terror in Syrien zu konzentrieren

Wien (OTS) - In Syrien entsteht gerade "wahrscheinlich die größte Terrorszene, die es überhaupt je gegeben hat." Mit diesen drastischen Worten hat der Präsident der Politischen Akademie der ÖVP und ehemalige Verteidigungsminister Werner Fasslabend gestern in der ATV-Diskussionssendung "Am Punkt" neue Prioritäten in der Nahost-Politik gefordert. "Es sind in den letzten Monaten tausende Radikale aus der ganzen Welt nach Syrien gezogen, alleine aus Europa zwischen 500 und 600 Leute. Das wird einer der wichtigsten Konfliktherde für das nächste Jahrzehnt, nicht nur für die Region selbst, sondern auch für uns", so Fasslabend. Deshalb müsse die internationale Gemeinschaft alle Kräfte bündeln, um dieses Problem zu lösen.

Der Grenzkonflikt zwischen Israel und Syrien am Golan sei dagegen kein wirklich akutes Problem, sagte der ehemalige Verteidigungsminister, Syrien könne seinen Nachbarn nicht mehr wirklich gefährden: "Das ist eine absolute Nebenfront. Die alte UN-Mission hat so ihren Sinn verloren." Daher befürworte er den Abzug der österreichischen Blauhelmsoldaten vom Golan. Es sei auch richtig, ihn zügig durchzuführen, meinte Fasslabend.

Heftigen Widerspruch erntete er vom früheren Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik im Verteidigungsministerium Erich Reiter. Der Militärexperte sagte in "Am Punkt": "Dadurch, dass wir die Soldaten vom Golan abziehen, entwickeln wir noch lange keine Strategie gegen die Terrorszene dort." Er kritisierte den Abzug der Blauhelme erneut scharf: "Österreich war sehr stolz auf diese Mission, dass wir doch irgendwo auch einen Beitrag zum Weltfrieden leisten. Und das ist jetzt weg durch einen überstürzten Abzug. Ruckzuck geht man weg, nicht dass man vorher verhandelt und sagt, wir haben die Absicht, in einem halben Jahr oder einem Jahr zu gehen, nein: jetzt muss es sein. Zufällig weil der Wahlkampf begonnen hat." Die Situation sei schon seit Mai 2012 für die Blauhelme angespannt gewesen und nicht erst jetzt. Anstatt eines überstürzten Rückzugs wäre genau das Gegenteil die richtige Maßnahme gewesen, so Reiter: "Soldaten sind für gefährliche Situationen da. Wenn es gefährlich ist, dann ziehe ich Soldaten nicht ab, sondern schicke mehr hin, das ist eine Erhöhung der Sicherheit."

Auch der israelische Botschafter in Österreich Aviv Shir-On drückte in "Am Punkt" die Enttäuschung seines Landes über den österreichischen Abzug aus: "Die Leistung der österreichischen Soldaten über die Jahre war einwandfrei, militärisch professionell, wirklich hervorragend. Und gerade deswegen bedauert man den Rückzug, weil sie eigentlich der Kern dieser UNO-Truppe waren." Israel fühle sich nun alleine gelassen. Der Abzug schade außerdem dem Ansehen der UNO als Friedenstifter, so Shir-On: "Auch in Zukunft wird es wohl so sein, dass wenn Konflikte gelöst werden sollen, die UNO kommt und sagt: OK, wir schicken jetzt eine Truppe dorthin. Aber ich glaube eben, die Konfliktparteien werden sich jetzt überlegen, ob man solchen Regelungen künftig zustimmt, wenn man jetzt sieht: es wird brenzlig und diese Truppe wird abgezogen."

Der Wehrsprecher der SPÖ Stefan Prähauser verteidigte in "Am Punkt" den Abzug der österreichischen Blauhelme vom Golan: "Wir sind in einem Bürgerkrieg zwischen die Fronten geraten und es ist nicht die Aufgabe der österreichischen Soldaten, in einem fremden Land sich zwischen Bürgerkriegsparteien zu stellen", man habe eine Verantwortung für die Sicherheit der Soldaten. Die Bundesregierung habe zuvor vergeblich gegen die Aufhebung des EU-Waffenembargos gegen Syrien und für ein robusteres Mandat der Mission gekämpft:

"Österreich wurde auch ein bisschen im Stich gelassen - von der UNO und auch von EU-Mitgliedsstaaten, die das Waffenembargo auslaufen haben lassen."

Auf den Vorwurf, der Abzug sei ein Wahlkampfmanöver der Regierungsparteien, antwortete Prähauser: "Wenn es ein Wahlkampfthema war und wenn ein Wahlkampf dazu führt, zu richtigen Entscheidungen zu kommen, dann sollten wir öfter wählen."

Rückfragen & Kontakt:

ATV Redaktion "Am Punkt": Tel.: 01/213 64 115