Berlakovich: Atomkraftwerke nachrüsten oder abschalten

EU zieht keine Lehren aus den Stresstests

Wien (OTS) - Die als Folge der Atomkatastrophe in Fukushima von Umweltminister Berlakovich initiierten Stresstests für Atomkraftwerke sollen nur als "Peer-Reviews" fortgesetzt werden. "Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission verkommen damit die Stresstests zu einer Einmal-Aktion. Die Stresstests haben klar gezeigt, dass bei allen AKW's in Europa Nachrüstbedarf in der Höhe von bis zu 25 Mrd. Euro besteht. Es ist auch längst überfällig, dass die Staats- und Regierungschefs mit dem Thema befasst werden. Das ist ein Auftrag an alle Mitgliedstaaten: Nachrüsten oder Abschalten! Anstatt hier eine klare Linie zu verfolgen und die Konsequenzen aus den Stresstests zu ziehen, gibt sich die Kommission mit einer Minimalvariante in Form von Peer-Reviews zufrieden. Die berechtigte Forderung der Bevölkerung, wie es konkret um die Sicherheit der europäischen AKWs steht, bleibt damit unbeantwortet. Hier muss mehr kommen", betont Umweltminister Niki Berlakovich zur neuen Richtlinie über nukleare Sicherheit, die heute von Energiekommissar Günther Oettinger präsentiert wurde.

Für Umweltminister Niki Berlakovich sind zahlreiche Fragen offen:

"Der aktuelle Vorschlag beantwortet nicht, wer für die Schäden haftet, wenn es zur Katastrophe kommt. Dass Atomkraft nicht sicher und nachhaltig ist, steht außer Zweifel und deshalb muss sich die Europäische Kommission auch dringend mit der Haftungsfrage auseinandersetzen. Das österreichische Haftungssystem mit einer unbegrenzten Haftungssumme kann hier als Beispiel dienen", erklärt Berlakovich abschließend.

