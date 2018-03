Haimbuchner: Mehr Beihilfe bedeutet weniger Wohnungen - Weniger Wohnungen verteuern Mietpreise

Budget rückläufig, Wohnbeihilfe belastet Wohnbaubudget zu fast einem Drittel

Linz (OTS) - Klare Worte findet der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haimbuchner zur Novellierung der Wohnbeihilfe. "Meine Aufgabe als Wohnbaulandesrat ist es nicht nur, Sozialleistungen auszubezahlen. Es gilt auch, ausreichenden Wohnraum - gerade auch für die armutsgefährdeten Gruppen - zu schaffen. Dazu ist es nötig, die Bauleistung im Wohnungsbereich aufrecht zu erhalten. Das ist jedoch ohne Reform der Wohnbeihilfe unmöglich." ****

Der FP-Landeschef erinnerte "an das sozialistische Wahlzuckerl aus dem Jahr 2008. Ein Jahr vor den Landtagswahlen kam es zu einer Erhöhung, die zu einem Anstieg der Kosten im Bereich der Wohnbeihilfe um 15 Millionen Euro führte. Das ist nicht finanzierbar. Mehr Beihilfe bedeutet weniger Wohnungen. Und weniger Wohnungen verteuern die Mietpreise", betont Haimbuchner, dass es einen Stopp des massiven Anstiegs bei jenem Teil des Wohnbaubudgets geben muss, der nicht für das Bauen verwendet wird. "Es ist niemanden geholfen, wenn durch geringere Bauleistungen Mieten steigen und die Arbeitslosigkeit oder gar die Obdachlosigkeit im Bereich der armutsgefährdeten Familien größer wird", verweist Haimbuchner auf die Entwicklung seit dem Jahr 2000: Inzwischen werden fast ein Drittel des Wohnbaubudgets für die Wohnbeihilfe verwendet. Die Kosten haben sich seit 2000 fast verdoppelt während das Wohnbaubudget - wie alle anderen Budgets -gleichzeitig geringer wurde.

Ein klare Bekenntnis gibt es vom freiheitlichen Wohnbaulandesrat für ein Plus an Wohnungen: "Wir brauchen auch in Zukunft viele Wohnungen in unserem Bundesland. Wenn wir viel bauen können, gelingt es auch die Mietpreise zu steuern. Steigen jedoch die Ausgaben bei der Wohnbeihilfe weiter, hätte dies einen Rückgang bei den Neubauten zur Folge. Mehr Beihilfe bedeutet weniger Wohnungen. Das würde höhere Mieten für alle bedeuten. Denn der geförderte Wohnbau wirkt kostendämpfend. Eine Verteuerung des Wohnens in Oberösterreich kann und will ich nicht verantworten." (schluss) bt

