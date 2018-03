Steindl: Tatkraft und Fleiß müssen sich auszahlen

ÖVP-Plan für leistbares Leben – Gebühren-Bremse entlastet jeden Einzelnen, die Haushalte und die Wirtschaft

Wien, 13. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP hat einen klaren Plan:

das Leben in Österreich leistbar zu machen. Denn wer hart arbeitet, muss auch etwas davon haben", erklärt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, und weiter: "Mit der von der ÖVP vorgeschlagenen Gebühren-Bremse entlasten wir nicht nur jeden einzelnen Österreicher sondern auch die Haushalte und die Wirtschaft." Denn Fakt ist: Allein durch die enormen Gebühren- und Abgabenerhöhungen in der Bundeshauptstadt kämpfen die Unternehmer mit enormen zusätzlichen Belastungen. "Hier herrscht Handlungsbedarf, damit Österreich ein internationaler Top-Wirtschaftsstandort bleibt", so Steindl. ****

"Durch die Senkung der Lohn- und Nebenkosten, die Stärkung des Wettbewerbs und Standorts Österreich sowie durch flexible Arbeitszeiten für sichere Arbeitsplätze in wirtschaftlich schwierigen Zeiten machen wir das Leben in Österreich wieder leistbar", hält Steindl fest, und weiter: "Während die SPÖ in ihrer Mottenkiste wühlt und erneut Vermögenssteuern als allhelfende Maßnahme verkauft, wollen wir Arbeit schaffen, Wachstum fördern und Betriebe entlasten", führt Steindl die Kernpunkte des Maßnahmenpakets an. Die SPÖ will die Teuerung durch staatliche Stützungen und weitere Ausgleichszahlungen bekämpfen. "Dieses Gießkannenprinzip heizt die Inflation weiter an und schadet dem Standort Österreich. Unser ÖVP-Plan beinhaltet vernünftige Maßnahmen, die nichts kosten, aber viel bewirken", so der ÖVP-Mandatar abschließend.

