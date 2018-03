FP-Vilimsky: Gebührensenkungsdebatte der Regierungsparteien ist wahlkampftechnisches Schattenboxen

SPÖ und ÖVP haben Bürger-Abzocke selbst im Regierungsprogramm festgeschrieben

Wien (OTS) - "Die verbalen Scharmützel zwischen den rot-schwarzen Abzocker-Profis um die mögliche Eindämmung der Gebührenlawinen entbehrt nicht einer gewissen Komik! Zuerst springt Vizekanzler Spindelegger wie der Prinz in der silbernen Rüstung zum angeblichen Kampf gegen die immer weiter steigenden Gebühren auf und nur kurz darauf wird er von seinen roten Bündnisgenossen wieder vom Pferd gezogen" , kommentiert FPÖ-Generalssekretär Harald Vilimsky die jüngsten Koalitionsscharmützel um die laufenden Gebührenerhöhungen.

"Ich darf die Herren Faymann, Spindelegger und Hundstorfer an ihr eigenes Regierungsübereinkommen für die laufende Gesetzgebungsperiode erinnern. Dort steht wörtlich: "Zur Abgeltung der Teuerung werden sämtliche Gebühren wie z.B. Vignette einer jährlichen Valorisierung unterzogen." Schwarz auf weiß haben die rot-schwarzen Raubritter die Gebührenerhöhungen dort beschlossen.

"Es ist mehr als scheinheilig, wenn jetzt angesichts der bevorstehenden Nationalratswahlen so getan wird, als wenn man nicht wüsste woher die Belastungen für die Bevölkerung kommen. Dafür werden die Menschen den Regierungsparteien am Wahltag die Rechnung präsentieren", so Vilimsky abschließend.

