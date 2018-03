60 JAHRE - JUBILÄUM: Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

"Spiel und Spaß" - DAS MOTTO DER "BLUMENHALLE"

Einmal mehr geben sich die besten Gärtner und Floristen ein Stelldichein bei der Leistungsschau der österreichischen Gärtner und Floristen. Zum 60-jährigen Jubiläum haben sich die Gestalter unter dem Motto "Spiel und Spaß" einmal mehr vorgenommen, die Besucher mit ihren kunstvollen Blumen- und Pflanzenarrangements zu begeistern.

Treffpunkt - Happyland: Die wunderbare Welt des Happyland zeigt florale Objekte wie ein bunt geschmücktes Indianerzelt mit Feuerstelle, ein Karussell mit tausenden von bunten Blüten oder eine blumig gestaltete Schaukel.

Herz ist Trumpf - im großen Pokerraum: "Das Herzass" - bestehend aus überdimensional großen Herzen wird im Pokerraum blumig geschmückt, denn Herz ist Trumpf, besagt eine Spielregel. Der ovale Pokertisch besticht durch seine klaren Linien und Fronten mit einfarbigen Blüten. Spielen Sie das beliebte Gesellschaftsspiel "Memory", wobei gleiche Paare durch Aufdecken im Wechsel erkannt werden müssen.

Kreativ sein und mitspielen: Blumige - bunte Drachen auf einer Blumenwiese laden zum Drachensteigen ein. Eine Kegelbahn mit neun Kegeln wird mit schönen floralen Amorphen und Blumen gestaltet. Wer mag es nicht, das bunte Autodrom am Jahrmarkt? In erfrischenden bunten Farben wird ein Autodrom floral nachgebaut und sorgt für einen echten "Hingucker" in der Donauhalle. Kinder können auf Tafeln malen und zeichnen, inspiriert von den lustigen "Spiel & Spaß" Objekten.

Sonderschau: Jubiläum: 60 - Jahre Int. Gartenbaumesse Tulln

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln, mit Europas größter Blumenschau feiert ihr 60-jähriges Jubiläum. Ein blumengeschmücktes Auto, welches den Beginn des Blumencorsos darstellt, ist eines von vielen Highlights in der Halle 2. Bestaunen Sie die liebevoll gestaltete Zeitreise der letzten Jahre und tauchen Sie ein, in die Blumenwelt vergangener Zeiten.

Sonderschau: Garten-Safari

Besuchen Sie die Sonderschau "Garten-Safari". Surreale Fotoobjekte werden gestaltet, die Assoziationen beim Betrachter zulassen. Objekte wie die "Apfel-Pyton", die "Kraut-Echse" oder der "Gemüse-Elefant" versetzen den Besucher in großes Staunen. Eine Reise, die beim Betrachter im Kopf stattfindet und viel Spielraum für eigene kreative Gedanken offen lässt. Natürlich gibt es auch ein "Safari-Camp", eine Begegnungszone mit der "Crepes-Insel" und der "Zebra-Bar", die den Besuchern köstliche Crepes und Cocktails aus heimischen Produkten anbieten. Die bunte "Blüten-Giraffe" und der Rote-Stachel-Floh" beenden die Garten-Safari und mit vielen Eindrücken und Informationen wird der Besucher seinen eigenen Garten mit neuen Augen betrachten. Man muss nur genau hinsehen, denn in jedem Garten gibt es eine Fülle an Abenteuern zu erleben.

Staunen und kaufen

Auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln finden Hobbygärtner nützliches und schönes, praktisches und vielseitiges - einfach alles, was man für einen schönen Garten braucht. Nicht nur Blumenzwiebel, Topfpflanzen und Stauden sondern auch Gartenwerkzeug, Blumentöpfe, Bewässerungssysteme, Gartenfiguren, Gartengeräte, Hängematten, Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie Pools, Teiche, Gartenmöbel und Gartenduschen können hier erstanden werden.

EIN EINTRITT - ZWEI GARTENHIGHLIGHTS !

DIE INT. GARTENBAUMESSE UND DIE GARTEN TULLN

Eintrittspreise:

Erwachsene: Euro 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: Euro 9,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: Euro 2,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei



