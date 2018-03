Darabos: ÖVP-Vorschläge sind "Belastungspaket für Arbeitnehmer"

"SPÖ fordert Entlastung bei Wohnkosten - ÖVP bietet schulmeisterliche Tipps für Neuwagen-Kauf und Kochen"

Wien (OTS/SK) - "Die Ideen der ÖVP für 'leistbares Leben' erweisen sich als unleistbar für die Arbeitnehmer. Das Programm scheint diktiert von der Industriellenvereinigung, wenn unter 'Entlastung' das Streichen von Überstundenzuschlägen und Kürzungen im Gesundheitsbereich gefordert werden", kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Donnerstag. Den Krankenkassen, die sich gerade unter großen Anstrengungen saniert haben, Geld wegzunehmen, führe zu Leistungskürzungen bei der medizinischen Versorgung, so Darabos. ****

Andere Vorschläge aus dem Spindelegger-Papier offenbaren Lebensfremde, wenn schulmeisterlich der sparsame Umgang mit Lebensmitteln oder von jedem Bürger der Neukauf eines Erdgas-Autos gefordert wird. "Die österreichischen Familien brauchen keinen ÖVP-Folder mit Einkaufstipps für Neuwagen oder Ratschlägen zum Kochen. Was die Menschen wirklich brauchen, sind Entlastungen bei den Kosten für Wohnen", so Darabos. Er bekräftigte die SPÖ-Forderungen nach Begrenzung der Mietkosten und mehr Geld für den Wohnungsneubau durch sofortige Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung.

Ein "durchsichtiges Manöver" ist für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer das anhaltende "Wien-Bashing" der ÖVP, für das sich leider auch VP-Mitglieder der Bundesregierung hergeben. "Die Millionenstadt Wien mit anderen Bundesländern zu vergleichen, ist unseriös." So seien etwa die Gebühren für Wasser oder Öffis in Wien niedriger als in Berlin. "Wien hat eine hervorragende Qualität der Daseinsvorsorge, der ÖVP-Vorschlag einer Gebührenbremse führt zu Qualitätsverlust und Privatisierungen." (Schluss) ah

