Jarolim zu Neonics-Verbot: EU-Kommission korrigiert bedauerliche Entscheidung der Mitgliedstaaten

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim über die Entscheidung der EU-Kommission, ein Verbot von Neonicotinoiden umzusetzen. In einem Schreiben von EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg an Jarolim wird festgehalten, dass entgegen der bedauerlichen Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten die EU-Kommission ein Verbot beziehungsweise die Beschränkung von Neonicotinoiden umsetzen wird. ****

"Die Kommission hat bereits in der Vergangenheit einen Entwurf für ein Verbot erarbeitet, bedauerlicherweise gab es seitens der Mitgliedstaaten bis heute keine qualifizierte Mehrheit. Die Kommission hat offenbar mehr Herz für Natur als angenommen", so Jarolim, der hofft, dass es auch in Österreich diesbezüglich zu einem guten Ende kommt. (Schluss) bj/rm/mp

