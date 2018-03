AKNÖ präsentiert sozialstatistisches Handbuch

Was man über Niederösterreich wissen muss

Wien (OTS/AKNÖ) - Wie geht es den NiederösterreicherInnen wirklich? Dieser Frage sind die ExpertInnen der Niederösterreichischen Arbeiterkammer nachgegangen. Zum dritten Mal präsentieren sie das sozialstatistische Handbuch, das die soziale Lage im Bundesland detailliert aufzeigt.

Mehr als 58.000 NiederösterreicherInnen arbeiten mehr als 49 Stunden in der Woche. Das sind fast neun Prozent aller unselbstständig Erwerbstätigen im Bundesland. 56.000 haben nur befristete Arbeitsverträge. 28.000 ArbeitnehmerInnen brauchen einen zweiten Job, um über die Runden zu kommen. Fürs Wohnen und für Energie geben NiederösterreicherInnen im Schnitt 24,5 Prozent ihres Einkommens aus und in kaum einem Bundesland haben die BewohnerInnen so hohe Verkehrsausgaben wie in Niederösterreich. Nur im Burgenland leben noch mehr Menschen in einem Haushalt als hierzulande. Das 342-seitige Nachschlagewerk "soz.stat.noe - Sozialstatistisches Handbuch für Niederösterreich" enthält alle verfügbaren sozialstatistischen Kennzahlen Niederösterreichs - von A wie Armutsgefährdung bis Z wie Zivildienst. "Sofern sich die Lebensrealität von Menschen in Zahlen fassen lässt, haben wir sie hier zusammengetragen", erklärt AKNÖ-Experte Johannes Denk den Anspruch der Publikation.

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder zeigt sich von der dritten Ausgabe des sozialstatistischen Handbuchs beeindruckt. Es ermögliche tiefe Einblicke in die Lebensrealität der NiederösterreicherInnen: "Durch die Zusammenfassung zeichnen die Statistiken ein viel deutlicheres Bild, als wenn man sie einzeln lesen würde. Informationen, und damit statistische Daten, sind das Um und Auf für richtiges politisches Handeln. Wer das Leben der Menschen in diesem Land zum Positiven ändern will, findet hier alles, was er oder sie braucht."

Das sozialstatistische Handbuch für Niederösterreich steht unter

http://noe.arbeiterkammer.at/publikationen

zum Download bereit.

