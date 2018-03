Junge Volkshilfe: Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag!

Einladung zur Eröffnung der Fotoausstellung "Unerwünscht?" und einer exklusiven Filmvorführung von "Little Alien"

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni 2013 lädt die Junge Volkshilfe in Kooperation mit Mobilefilm und der Fotoschule Wien zu einem "Abend zum Nachdenken" ein. Dazu Mag. Stephan Amann, Leiter der Abteilung Integration und Interkulturarbeit in der Volkshilfe Wien: "Flüchtlinge sind Menschen - Männer, Frauen und Kinder -, die aus Angst um Leib und Leben ihre Heimat verlassen mussten, oft unter beschwerlichen und lebensgefährlichen Bedingungen. Österreich hat sich im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 verpflichtet, diesen Menschen Schutz durch Aufenthaltsrecht zu gewähren. Das ist Asyl. Asyl ist kein Gnadenakt. Denken wir daran."

"Little Alien"

Gezeigt wird der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm "Little Alien" der österreichischen Regisseurin und Filmproduzentin Nina Kusturica. Nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit, den Film gemeinsam mit einem Protagonisten aus dem Film zu besprechen.

Unerwünscht?

Einen kritischen Beitrag zum Abend leistet die Fotoschule Wien mit der Eröffnung ihrer Ausstellung "Unerwünscht?". "Die Ausstellung versteht sich als Bericht über die tatsächliche Lebenswirklichkeit, die leidvollen Erfahrungen und die Bedürfnisse von Flüchtlingen in Österreich, die gleichzeitig mit Vorurteilen aufräumt", erklärt Markus Hippmann von der Fotoschule Wien. Zu sehen sind Bilder von Sonja Bachmayer, Markus Hippmann, Ritchy Pobaschnig und Andreas Svirak.

Ein Abend zum Nachdenken

anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni



Programm:



19:00 Uhr: Einlass



Eröffnung der Fotoausstellung "Unerwünscht?"



20:00 Uhr: Filmvorführung "Little Alien" (Dauer: 94 Min.) mit

anschließender Filmbesprechung



Der Eintritt ist frei.



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen!



Datum: 20.6.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Schlössl Kino

Margaretenstraße 127, 1050 Wien



Eröffnung der Ausstellung "Abschied von Nino"



Nika ist 13 Jahre alt und kommt aus Georgien. Er lebt mit seiner

Familie im Volkshilfe Flüchtlingshaus Bruno Kreisky im 21. Bezirk

und er malt leidenschaftlich gerne. Weil er damit seine Gefühle

ausdrücken kann, wie er sagt. Die Austellung "Abschied von Nino"

zeigt Landschafts- und Tierbilder eines talentierten Jungen, der

noch ein Mal Abschied nehmen will von seiner Schwester, die den

Kampf gegen Krebs vor Kurzem verloren hat.



Die Mobile Jugendarbeit Donaufeld stellt ihre Räumlichkeiten für die

Ausstellung zur Verfügung. Die Bilder sind dort ein Monat lang jeden

Mittwoch von 17 bis 19 Uhr zu sehen.



Der Eintritt ist frei.



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen



Datum: 21.6.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Mobile Jugendarbeit Donaufeld

Donaufelderstraße 73, 1210 Wien



