Musiol zu Missbrauch in Kinderheimen: Es braucht bundesweite Aufklärungs-Kommission und Standards zur Gewaltprävention

Grüne: Bundesregierung muss Zuständigkeit annehmen und Opferfonds einrichten

Wien (OTS) - Gestern hat jene von der Wiener Stadtregierung eingerichtete Kommission, die die Vorfälle im einstigen Wiener Kinderheim im Schloss Wilhelminenberg untersucht hat, ihren Endbericht vorgelegt. Demnach waren Kinder und Jugendliche über Jahrzehnte hinweg physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt.

"Bereits rund um Bekanntwerden der Übergriffe in kirchlichen Heimen haben wir Grüne eine von der Bundesregierung eingesetzte Aufklärungskommission gefordert, welche die Vorgänge in kirchlichen und staatlichen Heimen zum Untersuchungsgegenstand haben soll", sagt die Grüne Verfassungs- und Familiensprecherin Daniela Musiol und ergänzt: "Die Bundesregierung hat sich hier nicht für zuständig erachtet und die Aufklärung einerseits der Kirche selbst als auch den einzelnen Bundesländern überlassen. Dabei ist es ganz klar auch Aufgabe des Bundes hier im gesamten Land für Aufklärung zu sorgen und einen Opferfonds einzurichten. Es muss auch im Interesse der Bundesregierung liegen, dass das Unrecht aufgeklärt wird. Es braucht österreichweit Standards zur Gewaltprävention, auch in staatlichen und kirchlichen Institutionen".

Die Wilhelminenbergkommission hat bereits ein weiteres "untersuchungswürdiges" Heim - die Hohe Warte - identifiziert. "Im Unterschied zum Willheminensberg sin die Akten hier noch nicht vernichtet worden. Deshalb brauchen wir eine bundesweite Kommission, die hier sofort die Arbeit aufnehmen könnte", meint Musiol.

Jenseitig ist aus Grüner Sicht die Reaktion des FPÖ-Obmannes Strache, der versucht politisches Kleingeld aus der Gewaltanwendung an Kindern und Jugendlichen zu machen. "Das ist geschmackslos und ganz klar abzulehnen. Es muss im Interesse von uns allen liegen Vergangenes aufzuklären und weitere Übergriffe zu verhindern", sagt die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at