Hundstorfer und Foglar zu ÖVP-Vorschlägen: Klientelpolitik, Leistungskürzungen und Belastungen

Entlastungen nur für Unternehmer aber nicht für Arbeitnehmer - Gerechtigkeit bei der Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall herstellen

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer und ÖGB-Präsident Erich Foglar erteilten heute, Donnerstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz den ÖVP-Vorschlägen zum Thema Entlastung und Gebühren eine deutliche Absage. "Die ÖVP betreibt reine Klientelpolitik. Denn bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern würden die Entlastungen nicht ankommen. Es würden nur die Unternehmerinnen und Unternehmer davon profitieren", betonte Hundstorfer. Generell sei die pauschale Senkung von Gebühren und Abgaben der falsche Weg, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. "Besonders der Vorschlag, die Krankenkassenbeiträge um 0,15 Prozentpunkte zu senken, würde den Sanierungskurs obsolet machen und die Krankenkassen in neue Schulden treiben. Für die Arbeitnehmer würden dann entweder Leistungskürzungen oder höhere Selbstbehalte übrigbleiben", erklärte der Sozialminister. ****

Weiters sei das "Bashing" der ÖVP gegen Großstädte wie z.B. Wien nicht nachvollziehbar. "Wien braucht in Gebührenfragen keinen internationalen Vergleich zu scheuen", betonte Hundstorfer. Jedoch ein Vergleich zwischen einer Großstadt und einer kleinen Gemeinde disqualifiziere sich von selbst. "Wien bietet ein hohes Versorgungssicherheitsniveau in allen Bereichen: von Wasser, Strom und Gas über Kanalisation und Müllabfuhr. Aber um diese Qualität auf höchster Ebene aufrecht zu erhalten, braucht es Investitionen", so Hundstorfer.

Als kostensenkend würden für die Wienerinnen und Wiener hingegen das Gratis-Kindergartenjahr und die verbilligte Jahreskarte der Wiener Linien wirken. "Das sind gute Maßnahmen von denen die Menschen profitieren", betonte Hundstorfer.

Generell, so Foglar, seien die ÖVP-Vorschläge ein Etikettenschwindel und würden in Wahrheit eine Belastung für die Arbeitnehmerschaft darstellen. "Es werden die Unternehmerinnen und Unternehmer entlastet und die soziale Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird gefährdet", betonte der ÖGB-Präsident.

Besonders der Vorschlag, die Zahlungen an den Insolvenzentgeltfortzahlungsfonds um 0,1 Prozentpunkte zu reduzieren, wurde von Foglar scharf kritisiert: "Dies würde bedeuten, dass es zu Kürzungen bei den betrieblichen Lehrstellenförderungen kommt. Auch könnten von Katastrophen betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Ansprüche nicht mehr geltend machen." So würden Menschen gegeneinander ausgespielt werden, sagt Foglar.

Einig waren sich Hundstorfer und Foglar auch in ihrer Forderung endlich Gerechtigkeit bei der Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall herzustellen. "Die Ungleichbehandlung von Angestellten und Arbeitern in Katastrophenfällen als freiwillige Helferinnen und Helfer oder als selbst Betroffene in Katastrophenfällen muss endlich beendet werden. Alles andere ist nicht akzeptabel", erklärte der ÖGB-Präsident. Zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden hier diskriminiert. Leider habe die ÖVP einen Entschließungsantrag zur Aufhebung dieser Diskriminierung gestern im Parlament abgelehnt, unterstrich Hundstorfer.

