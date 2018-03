CEE Stock Exchange Group berichtet über Er-gebniszuwachs im Jahr 2012 und Änderungen im Aufsichtsrat

Wien (OTS) - Die CEESEG Aktiengesellschaft, die Konzernmuttergesellschaft, unter deren Mantel die Börsen der CEE Stock Exchange Group, Budapest, Laibach, Prag und Wien zusammengefasst sind, hat im Geschäftsjahr 2012 ein Konzernergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 16,84 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 (15,42 Mio. Euro).

Die Vorstände der CEE Stock Exchange Group, Michael Buhl und Petr Koblic, gehen davon aus, dass sich auch das Geschäftsjahr 2013 positiv entwickeln wird: "Wir sehen wieder zunehmendes Interesse an unseren vier Börsen seitens internationaler Investoren", so Buhl und Koblic. "Die CEE Stock Exchange Group konnte ihre Position als größte Börsengruppe in Zentral- und Osteuropa weiter bei den nationalen und internationalen Investoren festigen. Die größten Investoren kommen aus den USA, Österreich und UK, Zuflüsse gibt es auch aus aufstrebenden Märkten wie Mexiko, CEE, Mittlerer Osten sowie Australien", betonen die beiden Vorstände.

Änderungen im Aufsichtsrat

Bei der CEESEG AG (CEE Stock Exchange Group) kommt es per heute zu einem Wechsel im Aufsichtsrat: Willibald Cernko (UniCredit Bank Austria AG), Dr. Martin Simhandl (VIENNA INSURANCE GROUP AG), Mag. Hannes Bogner (UNIQA Versicherungen AG), Byron Haynes (BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG) und Mag. Dr. Josef Weißl, MBA (Oberbank AG) ziehen neu in das Kontrollgremium der Wiener Börse AG ein. Den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt Willibald Cernko. Dies wurde in den heutigen Hauptversammlungen der Wiener Börse AG und CEESEG AG beschlossen.

Über die CEE Stock Exchange Group

Die CEE Stock Exchange Group (CEESEG) bestehend aus den Börsen Budapest, Laibach, Prag und Wien ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

