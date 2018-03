"Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Sebastian Kurz mit Integrationsbotschaftern im Gymnasium St. Ursula

Leistung fördern, einfordern und anerkennen

Wien (OTS) - Staatssekretär Sebastian Kurz besuchte heute mit drei Integrationsbotschaftern im Rahmen des Projekts "Zusammen:Österreich" das Gymnasium St. Ursula in Wien.

Die Integrationsbotschafter erzählten vor den Schülerinnen und Schülern aus ihrem Leben und darüber, wie sie in Österreich Karriere gemacht haben. Anschließend stellten sich Ramesh Nair, Schauspieler und Moderator, Farhad Mohammadi, Schüler, und Amira Awad, Nachrichtenmoderatorin bei Puls 4, gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

"Uns ist es ein großes Anliegen, dass jeder eine gute Ausbildung, einen Job und Perspektiven hat. Die deutsche Sprache ist der gemeinsame Nenner der Vielfalt und trägt hier einen wesentlichen Teil zur Integration bei", so Staatssekretär Sebastian Kurz zu Beginn des Schulbesuchs: "Es geht darum, die Leistung der Menschen einzufordern, anzuerkennen und zu fördern."

Ramesh Nair erzählte den Schülerinnen und Schülern von seinem Integrationsweg und gab den Jugendlichen mit: "Es ist wichtig, zweimal auf jemanden zu schauen. Steckt die Menschen nicht gleich in eine Schublade. Seid offen und redet mit den Menschen." Er fühle sich sehr wohl hier in Österreich und lebe gerne hier.

Amira Awad appellierte an die Schülerinnen und Schüler: "Es ist eine Herausforderung mehrere Kulturen zu verbinden. Man darf die eigenen Wurzeln nicht vergessen, und muss den Schritt wagen, sich zu integrieren. Die deutsche Sprache ist dafür essentiell."

Farhad Mohammadi unterstrich die Aussagen der anderen Botschafter:

"Ich wollte die Sprache zuerst gar nicht lernen, habe aber schnell bemerkt, dass ich mich damit selbst ausgrenze. Ich fühle mich jetzt sehr wohl in Österreich und dafür war Deutsch lernen sehr wichtig. Man kann in Österreich leben, sich gut integrieren und muss seine Wurzeln trotzdem nicht verleugnen. Meine Wurzeln liegen in Afghanistan und sind sehr wertvoll für mich."

Mehr Information zu der Initiative "Zusammen:Österreich" finden Sie auf der Homepage ww.zusammen-oesterreich.at oder im Facebook auf www.facebook.com/zusammenoesterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Grubmüller

Projektleiterin "Zusammen:Österreich"



Team Integrationsprogramme

Österreichischer Integrationsfonds

Tel.: +43 (0)1 7101203 - 194

Mob.: +43 (0)676 30 45 985

www.zusammen-oesterreich.at, www.integrationsfonds.at