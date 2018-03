Steibl zu leistbarem Leben: ÖVP entlastet Familien

Gebühren senken und Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern

Wien, 13. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP will die österreichischen Familien spürbar entlasten und das Leben leistbar machen", sagt ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl, denn "wer hart arbeitet, soll für sich und seine Familie auch etwas davon haben und sich das Leben leisten können. Michael Spindelegger hat ein Rundum-Paket vorgelegt, damit sich Tatkraft und Fleiß auszahlen." Ein großer Punkt ist die Senkung der Fixkosten und Gebühren. Stützungen, wie sie die SPÖ will, kosten dem Staat Geld und heizen die Inflation an. Zumal die Gebühren vor allem in den roten Städten Wien, Linz und Salzburg am höchsten gestiegen sind. Gebühren müssten den tatsächlichen Kosten angepasst werden, anstatt diese für den Bürger nicht nachvollziehbar zu steigern. Dadurch, so Steibl, "wird das Leben in Österreich spürbar günstiger. Die ÖVP bekämpft die Ursachen und nicht die Symptome, denn ein großer Teil der Kosten sind staatliche Abgaben und Gebühren." ****

Michael Spindelegger will auch die Lohnnebenkosten für mehr Nettolohn, die Fixkosten durch Gebührentransparenz und Preise auf Konsumgüter durch mehr Wettbewerb senken. Die Familien zu entlasten betrifft aber nicht nur das Einkommen und die Kosten, sondern immer mehr auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. "Die ÖVP setzt sich für flexible Arbeitszeitmodelle ein, damit Arbeitnehmer dann arbeiten, wenn auch Arbeit vorhanden ist. Von flexiblen Arbeitszeiten profitieren die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen", betont Steibl und stellt abschließend klar: "Die Vorschläge der ÖVP sind vernünftige Maßnahmen, die viel bewirken und nichts kosten. Wir wollen die Menschen entlasten, und nicht – wie die Sozialisten – weiter belasten. Leben in Österreich muss wieder leistbar werden. Dafür steht die ÖVP."

